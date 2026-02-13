La FFCV suspende los partidos de este sábado en toda la Comunitat Valenciana por la alerta de viento

Archivo - Palmeras golpeadas por el viento. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha informado de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para mañana, sábado 14 de febrero, en todas las competiciones gestionadas por la FFCV en la Comunitat Valenciana, así como en las competiciones nacionales delegadas en la FFCV (Tercera División, Tercera División Futfem, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de fútbol sala).

Las diferentes alertas de la AEMET por viento para este fin de semana son el motivo de la suspensión de los encuentros de fútbol y fútbol sala que se tendrían que disputar mañana, ha indicado la Federación en un comunicado.

Además, la FFCV estará especialmente pendiente de las solicitudes de suspensión de encuentros justificadas por el cierre de instalaciones municipales que puedan llegar para la tarde de hoy viernes y para el domingo 15 de febrero.

Cabe señalar que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

Según informa el 112 CV en su red social X, con datos de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja comenzará en la madrugada de este viernes dado que se prevé rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

En el caso de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Asimismo, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.