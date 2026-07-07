FGV instala nuevas marquesinas en la estación de metro de Paiporta para mejorar la confortabilidad

Marquesina en la estación de FGV de Paiporta - GVA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha completado la instalación de tres marquesinas en los andenes de la estación de Paiporta de Metrovalencia, con la finalidad de mejorar las condiciones de confortabilidad de los viajeros que acceden a estas instalaciones.

La estación de Paiporta se abrió al público el 27 de junio de 2025, una vez completado el proceso construcción del edificio principal y la reconstrucción de los andenes e infraestructuras ferroviarias que quedaron arrasadas tras la dana del 29 de octubre de 2024, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

FGV comenzó a instalar en junio estas nuevas marquesinas en el andén del edificio principal, en dirección València, y otras dos en el andén de enfrente, en dirección Torrent y Castelló. Estas nuevas estructuras han quedado integradas en el conjunto de la nueva estación de Paiporta y se suman al resto de instalaciones totalmente renovadas.

El proceso de reconstrucción permitió dotar al municipio de un nuevo edificio "más cómodo y accesible", gracias a los dos ascensores de que dispone, con una inversión superior a los seis millones de euros. De manera paralela, FGV ejecutó las obras de rehabilitación del puente ferroviario sobre el barranco del Poyo en Paiporta, con una inversión que supera los cinco millones de euros.

La reconstrucción de la estación y del puente ferroviario de Paiporta fue un paso fundamental para recuperar el servicio de Metrovalencia en el tramo, primero, hasta Torrent para las Líneas 2 y 7, y, posteriormente, hasta Castelló, destino final de la Línea 1 (Bétera-Castelló).