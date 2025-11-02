Archivo - 'La Fille mal gardée' del Royal Ballet llega en directo desde Londes a 11 localidades de la Comunitat Valenciana - TRISTRAM KENTON - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra clásica de Frederick Ashton, 'La Fille mal gardée', del Royal Ballet se emitirá este miércoles, 5 de noviembre, en vivo y en directo vía satélite desde el Covent Garden londinense en 11 localidades de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se podrá ver en Abc... El Saler y Yelmo Cines Campanar en València, Kinepolis Valencia en Paterna, Kinepolis Alzira, Abc... Gandia, Yelmo Cines Puerta de Alicante y Kinepolis Plaza Mar, Cinema Roma en Alfàs del Pi, IMF Torrevieja, IMF Ondara, Cine Club Villena, Abc... Elx y Multicines Sucre Vila-Real.

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, interpretan los papeles de Lise y Colas, respectivamente.

Inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval, la versión de Ashton "captura la esencia de la campiña inglesa, con travesuras cómicas y una energía exuberante". Una obra "perfecta" para dejarse llevar por la felicidad pastoral de esta "afectuosa" representación de la vida en el pueblo y su "virtuosa" coreografía, combinada con la partitura de Ferdinand Hérold y los diseños de Osbert Lancaster.

Una historia de amor que derrite el corazón Lise, hija única de la viuda Simone, está enamorada del joven granjero Colas, pero su madre tiene proyectos "mucho más ambiciosos" para ella. Simone espera casarla con Alain, hijo del potentado Thomas. Decidida a casarse con Colas y no con Alain, Lise se las arregla para escapar a los planes de su madre.

Este "entrañable" retrato de la vida campestre, combina una jovialidad "exuberante" con una coreografía "asombrosamente creativa". Sin duda, una carta de amor de Ashton a la Inglaterra rural.

Rebosante de humor e inventiva coreográfica, el ballet se estrenó en Covent Garden el 28 de enero de 1960, se convirtió "instantáneamente" en un clásico popular del repertorio del Royal Ballet. La emisión de 120 minutos podrá verse gracias a la distribución de Versión Digital.