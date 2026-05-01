La Film Symphony Orchestra vuelve a València con doble cita en el Palau dedicada al cine de animación y el western

Archivo - Fachada del Palau de la Música de València. - AYTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Film Symphony Orchestra (FSO) regresa a València con una doble propuesta musical en el Palau de la Música: el 23 de mayo con Toon Story, su espectáculo dedicado al cine de animación, y un día después con el estreno en la ciudad de Wanted, su nuevo concierto que rinde homenaje a las míticas bandas sonoras de la historia del western.

Toon Story repasa títulos de la infancia como 'El Rey León', 'Toy Story', 'La Bella y la bestia' o 'Pocahontas', además de "joyas" de la animación moderna como 'La princesa Mononoke', 'Cómo entrenar a tu dragón' o 'Kung Fu Panda'.

Wanted es el nuevo espectáculo de la FSO, que esta vez propone un viaje por el lejano Oeste a través de las partituras "más icónicas" del western. 'El bueno, el feo y malo', 'Por un puñado de dólares', 'Los siete magníficos', 'La muerte tenía un precio' o 'Silverado' son sólo algunas de las melodías que interpretará la orquesta.

Será un tributo a compositores tan importantes como Ennio Morricone, Elmer Bernstein o Dimitri Tiomkin, cuyas obras han definido el sonido del género.

"La música del western tiene una fuerza muy especial: en pocos acordes es capaz de evocar paisajes infinitos, tensión dramática y personajes inolvidables. Con Wanted queremos que el público reviva toda esa épica del cine del Oeste a través de la experiencia única de la música sinfónica en directo", ha detallado Constantino Martínez-Orts, fundador y director de la orquesta y divulgador musical.