La Filmoteca y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual programan un ciclo de homenaje a Antonio Llorens - REMITIDA LA FILMOTECA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual programan un ciclo de homenaje al crítico de cine y cineasta Antonio Llorens (1952-2025), premio de Honor del Audiovisual Valenciano, otorgado en 2022.

El miércoles 4 de marzo, a las 18.00 horas, se proyecta una selección de sus cortometrajes y se celebra una mesa redonda moderada por el periodista Jorge Castillejo, con la participación de los cineastas Giovanna Ribes, Pedro Uris, Angel Puig, Piluca Baquero, Javier Espada y Ugo Brusaporco, amigos todos de Antonio Llorens.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, señala, en un comunicado, que La Filmoteca Valenciana proyecta esta selección de películas de Antonio Llorens "como homenaje póstumo a una de las figuras fundamentales del cine independiente valenciano, pero también a una de las personas más queridas de nuestra cultura y nuestra industria audiovisual".

"Antonio Llorens mantuvo una estrecha vinculación con Cinema Jove desde sus inicios y colaboró con la Filmoteca Valenciana en la programación de muchos ciclos y como autor de libros tan espléndidos como las monografías dedicadas a Francesc Betriu o José Giovanni", añade.

Por su parte, la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Teresa Cebrián, ha señalado que la larga trayectoria profesional de Antonio Llorens "ya fue reconocida en 2022 cuando le concedimos el premio de Honor del Audiovisual Valenciano".

"Con este ciclo de homenaje queremos recordar la figura de uno de los grandes críticos e historiadores del cine español, pero también de uno de los cineastas que más ha trabajado por el crecimiento y desarrollo de una industria audiovisual en la Comunitat Valenciana en su faceta de productor, programador y exhibidor", apunta.

TRES MOMENTOS

Los cortometrajes que se proyectan recogen tres momentos muy distintos en la trayectoria profesional de Antonio Llorens como cineasta.

Basado en textos de Alain Resnais y Jean Cayrol, 'El misterio de los cines desparecidos' (1984), escrito y dirigido por Llorens en colaboración con Pedro Uris, es un documental sobre las de salas de cine de València que se cerraron o se convirtieron en bingos desde los años setenta, como el Ideal, el Torrefiel, el Alameda, el Capri o el Oriente.

Protagonizado por Sergio Claramunt, Gulmira Shablina, Ana Midori, Vicky Lacruz y José Roselló, 'Un cuento chino' (2002) es un corto de ficción mudo y con rótulos, inspirado en el cine de los años veinte, que narra de forma humorística los avatares de una familia de campesinos chinos dedicados al cultivo del arroz.

Por otro lado, 'Los últimos días de Pompeyo' (2016) es el cortometraje póstumo de Antonio Llorens, filmado en 2016 en los alrededores de la Albufera, pero acabado de montar en 2025. El corto es también la última aparición en pantalla del actor Paco Algora, que trabajó en más de sesenta largometrajes a las órdenes de directores tan relevantes como Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Garci o Juan Antonio Bardem. El cineasta Pedro Uris, íntimo amigo y colaborador de Antonio Llorens, ha sido el encargado de terminar el montaje del corto.

Dentro de este ciclo, el viernes 20 de marzo, a las 18.00 horas La Filmoteca proyecta el largometraje 'Après le trou' (2002), producida por Antonio Such y protagonizada por Xavier Part-Balerdi, Juan Manuel Cortell, José María Álvarez y Vicente Lacruz.

'Après le trou' es una evocación de carácter experimental del universo carcelario y delincuencial que rodeó la obra y la vida del cineasta y escritor José Giovanni, autor de la novela que inspiró la película 'La evasión' ('Le Trou, 1960) de Jacques Becker. Tras el fracaso de la huida narrada en la 'La evasión', su protagonista se encuentra encerrado en una celda de aislamiento.