La Filmoteca dedica un ciclo al cineasta japonés Yasuzô Masumura y su mirada "al límite de lo convencional"

Publicado 16/01/2019 12:31:55 CET

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura presenta en la Filmoteca de València el ciclo del cineasta japonés 'Yasuzô Masumura. Retratos al límite', en colaboración con Fundación Japón.

Las proyecciones se iniciaran este jueves, 17 de enero, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Hoodlum Soldier' ('Heitai Yakuza' 1965), una crítica a la violencia y los abusos dentro del ejército japonés en periodo de guerra.

A pesar de ser uno de los cineastas japoneses más destacados de la posguerra, Yasuzô Masumura (1924-1986) es casi un desconocido en Occidente. Este ciclo ofrece la oportunidad de descubrir seis de sus mejores películas. Todas son adaptaciones literarias en las que Masumura muestra su particular mirada, en ocasiones extrema y al límite de lo convencional.

Referente de cineastas como Oshima, el cine de Masumura está poblado por personajes que en ocasiones bordean la locura. "No existe el deseo no reprimido; una persona que deja a cuerpo descubierto todos sus deseos solo puede ser considerada loca", afirmó el director. Masumura también dijo que "lo que me interesa es crear locos que expresen sus deseos sin vergüenza, sin importarles lo que piensan los demás".

De esta forma, la sensualidad es un aspecto central en la obra de Masumura, que fue pionero a la hora de introducirla de manera más explícita en sus películas, a la vez que denunciaba una sociedad hipócrita y represiva.

El ciclo también permitirá disfrutar de una de las grandes actrices de la historia del cine japonés, Ayako Wakao, presencia recurrente en la filmografía de Masumura, ya que protagonizó veinticinco de sus películas. La actriz figura en en el reparto de cuatro películas rodadas en los años sesenta que forman parte del ciclo: 'Tatuaje/Spider Girl', 'Seisaku's Wife', 'With My Husband Consiente' y 'The Red Angel'.