La Filmoteca d'Estiu proyecta el clásico 'La noche del cazador', de Charles Laughton - REMITIDA IVC

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta los días 1 y 2 de agosto, a las 22.30 horas, el clásico del cine policiaco y de suspense 'La noche del cazador' (1955), la única película dirigida por el actor británico Charles Laughton y que se ambientada en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión.

Según ha informado la organización en un comunicado, 'La noche del cazador' es el primer largometraje que se exhibe en 'Un río de cine', el ciclo temático de la Filmoteca d'Estiu que reúne ocho películas y dos cortometrajes en los que el río tiene una presencia destacada en la trama.

Así, se narra la historia de Ben Harper, un hombre condenado a muerte tras cometer un robo de 10.000 dólares. Antes de ser atrapado, confía el escondite del botín a sus dos hijos pequeños. En prisión, su compañero de celda, el falso predicador Harry Powell, descubre la existencia del dinero y tras recuperar la libertad, emprende una persecución para localizar a los niños y hacerse con el botín.

En obra de Laughton, el río constituye un poderoso elemento visual y es protagonista de una de las secuencias más memorables de la historia del cine. Como en ediciones anteriores del ciclo, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Turia, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

"Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva", ha subrayado.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran en los Jardines del Palau de la Música de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana. El Ayuntamiento de València cede los Jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.