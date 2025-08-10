La Filmoteca d'Estiu proyecta 'La infiltrada' de Arantxa Echevarría el lunes 11 y el martes 12 - GVA

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el lunes 11 y el martes 12 de agosto, a las 22.30 horas, 'La infiltrada' (2024) de Arantxa Echevarría. Con una duración de 118 minutos, la película se proyecta dentro del ciclo 'Cosecha de premios', que recoge los largometrajes ganadores en los principales eventos cinematograficos nacionales e internacionales.

'La infiltrada' compartió el Goya a la Mejor Película con 'El 47' (2024) de Marcel Barrena. También obtuvo el Goya a la Mejor Actriz Protagonista, que fue para Carolina Yuste, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Con guión de Arantxa Echevarría y Amelia Mora y protagonizada por Carolina Yuste, Diego Anido, Íñigo Gastesi, Luis Tosar, Víctor Clavijo y Nausicaa Bonnín, 'La infiltrada' es un "trepidante" thriller político que está basado en la historia real de Elena Tejada, una agente de la Policía Nacional que se infiltró en ETA, bajo el nombre Aranzazu Berradre, en la década de los noventa.

Tras pasar varios años infiltrada en los ambientes de la izquierda 'abertzale' como una joven simpatizante más de la banda terrorista ETA, una agente de policía consigue lo que buscaba: ETA contacta con ella. Necesitan que aloje en su piso a dos etarras que tienen el objetivo de preparar varios atentados.

A partir de este momento empieza la misión "más difícil" de su vida, que es ir informando a sus superiores mientras convive con dos terroristas que, si en algún momento sospechan de ella, no dudarán en asesinarla.

'COSECHA DE PREMIOS'

Dentro del ciclo 'Cosecha de premios' también podrán verse 'El 47' (2024) de Marcel Barrena, Goya a Mejor Película de Ficción (14 y 15 de agosto), y 'Emilia Pérez' (2024) de Jacques Audiard, Goya a Mejor Película Europea y Mejor Película en los Premios del Cine Europeo (23 y 24 de agosto).

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d'Estiu ha recordado la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la "misión esencial" del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las 21.30 horas. La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del Institut Valencià de Cultura.