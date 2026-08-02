La Filmoteca d'Estiu proyecta la película 'Vermiglio', de la cineasta italiana Maura Delpero

Escena de 'Vermiglio' - GVA

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta los días 3 y 4 de agosto, a las 22.30 horas, 'Vermiglio' (2024), el segundo largometraje de ficción de la cineasta italiana Maura Delpero, en los Jardines del Palau de la Música de València.

La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, entre otras distinciones, y está protagonizada por Tommaso Ragno, Giuseppe de Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Carlotta Gamba y Santiago Fondevila.

Ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, narra la llegada de un soldado desertor a un pueblo de montaña de los Alpes italianos y aborda cuestiones como la maternidad, el patriarcado o el paso del tiempo.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Turia, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9,5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.