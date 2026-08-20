La Filmoteca d'Estiu proyecta este viernes la versión definitiva de 'Apocalypse Now', de Francis Ford Coppola

Apocalypse Now - GVA

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyectará el 21 de agosto, a las 22.30 horas, la versión definitiva del clásico bélico 'Apocalypse Now' (1979-2019), de Francis Ford Coppola. La sesión se enmarca en el ciclo 'Un río de cine', que reúne películas ambientadas en entornos fluviales, en homenaje a los jardines del Palau de la Música de València, espacio que acoge a las exhibiciones de la Filmoteca d'Estiu desde el año 2000.

El montaje final realizado por el propio director tiene una duración de 182 minutos y se estrenó en 2019 para conmemorar el 40º aniversario del largometraje. Esta edición destaca por tener 30 minutos más que la original de 1979 y por contar con una restauración técnica en resolución 4K Ultra HD con sonido optimizado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'Apocalypse Now' está inspirado en 'El corazón de las tinieblas' de Joseph Conrad, cuyo argumento "sigue vigente como recordatorio de los horrores de la guerra".

Protagonizada por Martin Sheen y Marlon Brando, a los que acompañan Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Lawrence Fishburne, Harrison Ford y Denis Hopper, la cinta narra la guerra del Vietnam y tiene como personaje central al joven Capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia norteamericanos, al que se le encarga entrar en Camboya con la misión de eliminar al coronel Kurtz. Para ello, deberá navegar el río hasta el corazón de la selva.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9,5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.