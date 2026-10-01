La Filmoteca presenta cinco películas restauradas en el Festival de Cine Mudo de Pordenone

Clarita y peladilla - GVA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana presenta cinco películas restauradas en el Festival Internacional de Cine Mudo de Pordenone, incluidas en una amplia retrospectiva monográfica dedicada a los orígenes del cine en España (1896-1916). La iniciativa es fruto de la colaboración entre filmotecas, archivos e instituciones dedicadas a la conservación del patrimonio cinematográfico, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Le Giornate del Cinema Muto, el festival internacional de referencia para el cine mudo organizado por la Cineteca de Friuli, celebra su 45 edición del 3 al 10 de octubre en la localidad italiana de Pordenone, situada en la región de Friuli-Venecia Julia.

El certamen acoge este año la primera gran retrospectiva internacional centrada en los orígenes de la cinematografía española. El programa reúne 62 títulos procedentes de archivos y colecciones de España y otros países, e incorpora restauraciones recientes y películas recuperadas que enriquecen el conocimiento de este patrimonio.

Entre las cintas seleccionadas figuran cinco obras conservadas por el Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana: 'Batalla de Flores' (1905), 'La guerra del Riff' (1909), 'Benítez quiere ser torero' (1910), 'Clarita y Peladilla en el football' (1915) y 'Pasionaria' (1915).

'Batalla de flores', dirigida por Ángel García Cardona y producida por la empresa valenciana Films Cuesta, documenta las carrozas y el ambiente de la tradicional Batalla de Flores en el Paseo de la Alameda de València.

Por su parte, 'La guerra del Rif', también producida por Films Cuesta, incluye escenas de este conflicto bélico como el desembarque de heridos en València y el combate de Beni Sicar.

'Benítez quiere ser torero, también dirigida por Ángel García Cardona y producida por Films Cuesta, es una parodia cómica sobre la tauromaquia.

Además, la selección incluye 'Clarita y Peladilla en el football', que forma parte de la serie de cortometrajes cómicos dirigidos y protagonizados por Benito Perojo en 1915. El personaje de Peladilla, interpretado por Perojo, está considerado una de las primeras adaptaciones españolas del universo cómico popularizado por Charles Chaplin.

A su lado, la actriz María Moreno daba vida a Clarita, su novia en la ficción. En este corto, Peladilla acompaña a Clarita a un partido de fútbol en el antiguo campo del Real Madrid en O'Donnell, sufriendo todo tipo de caídas y situaciones absurdas.

Dirigida por Joan María Codina para la productora barcelonesa Condal Films, 'Pasionaria' es un melodrama sobre una joven artista que emigra a América tras haber sido deshonrada. 'Pasionaria' es una de las dos películas que protagonizó la célebre Tórtola Valencia (1882-1955), una bailarina española especializada en danzas exóticas que tuvo gran éxito en Europa y Latinoamérica.

LOS ORÍGENES DEL CINE ESPAÑOL

El programa, estructurado en cuatro sesiones, recorre la evolución del cinematógrafo en España, desde las primeras filmaciones realizadas por operadores extranjeros hasta los primeros esfuerzos por consolidar una industria cinematográfica propia.

La selección ha sido consensuada entre todas las filmotecas participantes y propone un recorrido por los primeros veinte años del cine en España desde una perspectiva cronológica, territorial y temática. A través de vistas, actualidades, ficciones e incluso uno de los primeros ejemplos de publicidad cinematográfica, el programa muestra la evolución del medio y el progresivo desarrollo de una producción cinematográfica propia.

El proyecto ha contado, además, con la colaboración internacional del Institut Lumière, la Fundación Pathé, la Cinemateca Francesa y el British Film Institute, así como con el apoyo del Instituto Cervantes y el Institut Ramon Llull para los acompañamientos musicales en directo de la primera y última sesión.

Para la primera sesión, se ha contado también con el asesoramiento del Proyecto de Investigación 'Spain on Stage: Dance and the Imagination of National Identity', del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuya participación ha permitido identificar los bailes y músicas presentes en un buen número de las películas que integran el programa.

Esta retrospectiva es resultado de las jornadas de visionado 'Proyectamos el pasado (1896-1916)', celebradas durante tres ediciones en la Filmoteca de Catalunya entre 2019 y 2025. Estos encuentros reunieron a historiadores, programadores, archiveros y conservadores con el objetivo de visionar y estudiar conjuntamente el cine español conservado.

La integración de esta investigación con nuevas iniciativas de difusión permitirá que el resultado de estas sesiones sea accesible próximamente a través de PLATFO, plataforma pública y gratuita de difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA).

La retrospectiva ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Filmoteca Valenciana, la Filmoteca Canaria, el Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, la Filmoteca de Zaragoza, la Filmoteca de Navarra, la Filmoteca Vasca, el Museu del Cinema de Girona, la Biblioteca de Catalunya, la Filmoteca de Catalunya y la Filmoteca Española.