La Filmoteca presenta dos películas restauradas por su archivo en el Festival Internacional de Cine de Gijón

'Salut De Lluita' - MIGUEL ESTEBAN

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta dos películas restauradas por su Archivo Fílmico en el ciclo 'Interior/Exterior: El frente de las imágenes durante la transición', incluido en la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón, que se celebra del 13 al 21 de noviembre.

El ciclo está organizado por el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid, según ha informado la Generalitat en un comunicado .

'Interior/Exterior: El frente de las imágenes durante la transición' recupera cinco películas realizadas entre 1972 y 1979 para abordar la circulación de las imágenes cinematográficas dentro y fuera de España durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición. El programa combinará las proyecciones con presentaciones dedicadas a la historia y recuperación de cada obra, así como dos mesas redondas con investigadores, especialistas y cineastas.

La iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al proyecto 'Del franquismo a la democracia a través de los archivos cinematográficos (1969-1986): recuperar, conservar, difundir', dirigido por los doctores José Francisco Cerdán Los Arcos y Miguel Fernández Labayen y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La Filmoteca Valenciana, entre otros archivos audiovisuales nacionales y extranjeros, ha participado en el ciclo con dos películas restauradas por su Archivo Fílmico: 'Sega cega' (1972), de Josep Gandía Casimiro, y 'Salut de Lluita' (1977), de Ángel García del Val.

DOS OBRAS DEL CINE INDEPENDIENTE VALENCIANO

'Sega cega' toma como punto de partida el cultivo y la recolección del arroz para abordar las condiciones de producción agraria y reflexionar sobre el propio lenguaje cinematográfico y sus posibilidades de intervención.

Escrita por Gandía Casimiro con la colaboración literaria de Francesc Pérez Moragón y Manuel Garí, está considerada una de las películas más relevantes del cine independiente valenciano y de la no ficción española producida en los años setenta. En ella participaron el músico y productor Lluís Miquel Campos y los cineastas Lluís Rivera, Rafa Gassent, Amadeu Fabregat y Josep Lluís Seguí, figuras clave de la cultura valenciana alternativa de la época.

Escritor, dramaturgo y colaborador de publicaciones como 'Cartelera Turia' desde finales de los años sesenta, Josep Gandía Casimiro fue también uno de los nombres vinculados al 'underground' cinematográfico valenciano.

Por su parte, 'Salut de Lluita', escrita por Ángel García del Val en colaboración con Sergio de la Torre y José Luis Pitarch, es un mediometraje documental que registra las primeras grandes manifestaciones a favor del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, combinando entrevistas a representantes políticos y sindicales con imágenes de las movilizaciones.

Figura singular del cine independiente valenciano, García del Val debutó con 'Resurrección' (1975) y desarrolló una breve filmografía en la que destaca la película de culto 'Cada ver es*' (1981), además de 'El sueño de Cristo' (1997).

Ambas películas se proyectarán el próximo 17 de noviembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. La presentación de 'Sega cega' correrá a cargo de Miguel Fernández Labayen y Lucía Rodríguez García de los Herreros, mientras que la de 'Salut de Lluita' será realizada por Josetxo Cerdán Los Arcos y Cecilia Doforno Novoa.

Completan el ciclo el documental holandés 'Het Verzet in Spanje' (1972), de Pier Tania; 'Tierras de Málaga' (1979), del Colectivo de Cine de Málaga, y' Larga noche' (1977), del gaditano Paco Periñán.