La Filmoteca proyecta 'Beltenebros' y presentará un estudio crítico sobre la película de Pilar Miró

La Filmoteca Valenciana proyecta la película ‘Beltenebros’, dirigida por Pilar Miró - GVA

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta la película 'Beltenebros' (1991), dirigida por Pilar Miró, el miércoles 17 de junio, a las 19.30 horas. Con carácter previo a la proyección, tendrá lugar la presentación de un estudio crítico sobre la cinta, obra del historiador cinematográfico Antonio Santamarina y publicado por la editorial valenciana Ediciones Contrabando.

El acto cuenta con la intervención del autor del libro, que estará acompañado por el crítico de cine Gerardo León y el historiador José Antonio Hurtado. La película se exhibirá nuevamente el jueves 18 de junio, a las 18.00 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbel, ha señalado que la edición de este tipo de monografías por parte de una editorial valenciana "contribuye a ampliar al catálogo de estudios dedicados al cine español".

Con guion de la propia Pilar Miró en colaboración con Mario Camus y Juan Antonio Porto, 'Beltenebros' cuenta con un reparto internacional encabezado por Terence Stamp y Patsy Kensit, junto a intérpretes como José Luis Gómez, Simón Andreu y el valenciano Jorge de Juan.

Concebida por Andrés Vicente Gómez como una producción de proyección internacional, la película compitió en la Sección Oficial de la 42ª edición del Festival de Cine de Berlín (Berlinale), donde el director de fotografía Javier Aguirresarobe obtuvo el Oso de Plata a la Mejor Contribución Artística.

Ambientada en el Madrid de la posguerra, tiene como principal protagonista a Darman, un veterano capitán y exiliado político que regresa de Inglaterra con la misión de matar a un infiltrado en la organización del clandestino Partido Comunista. Durante su encargo, conoce a la amante del hombre al que busca, una joven artista de cabaré.

SOBRE EL AUTOR Y EL LIBRO

El estudio sobre la película está firmado por Antonio Santamarina, crítico e historiador de cine. Ha sido gerente del cine Doré de la Filmoteca Española y ha publicado 'Filmoteca Española. Cincuenta Años de Historia 1953-2005', 'El cine negro en 100 películas' y diversas monografías dedicadas a cineastas como Álex de la Iglesia, Eric Rohmer o Joel y Ethan Cohen.

También tiene un estudio crítico sobre 'Paris, Texas', de Wim Wenders, en colaboración con José Antonio Hurtado Álvarez. Ha colaborado en Cuadernos de la Filmoteca, Nosferatu, Viridiana, Dirigido por y Cahiers du Cinéma España.

Santamarina ha colaborado en publicaciones especializadas como 'Cuadernos de la Filmoteca', 'Nosferatu', 'Viridiana', 'Dirigido por' y 'Cahiers du Cinéma España'. Forma parte del Comité Asesor del Diccionario de Cine de la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE), y ha participado en la redacción del Diccionario del Cine Español de la Academia de Cine.

En su libro, analiza "con detalle" los elementos formales y narrativos de la película, incluidos los rasgos propios del cine negro: una atmósfera inquietante y fantasmal, personajes marcados por el desencanto y la frustración ante una realidad compleja y asfixiante, el uso del claroscuro en la iluminación y los escenarios decadentes.

Además, el análisis aborda la influencia de Jorge Luis Borges en la construcción de la obra, concebida como un laberinto narrativo con saltos temporales, juegos de reflejos y la presencia de la dualidad.