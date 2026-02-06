La Filmoteca proyecta la fábula ecologista de animación suiza 'Salvajes'

La Filmoteca Valenciana proyecta la película de animación suiza 'Salvajes' (2024), de Claude Barras - FILMOTECA VALENCIAN

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este sábado 7 y domingo 8, a las 18 horas, la película de animación 'Salvajes' (2024), dirigida por el cineasta suizo Claude Barras (Sierre, 1973), autor de la galardonada 'La vida de Calabacín' (2016). Las dos proyecciones se enmarcan dentro del ciclo mensual Menuda Filmo, dedicado al público infantil.

Ambientada en Borneo e inspirada en las historias de los abuelos del cineasta sobre la vida autosuficiente y en el activismo medioambiental del alpinista y explorador suizo Bruno Manser, 'Salvajes' es una fábula ecologista que aborda la cuestión de la deforestación de las selvas tropicales e invita a reflexionar sobre las consecuencias de la explotación excesiva de los recursos naturales.

Como en su anterior película, Barras utiliza una técnica de animación 'stop motion' muy cuidada y sabe dotar a sus personajes de una extraordinaria expresividad y un gran sentido del humor para tratar temas sociales de actualidad, como la crisis climática o la deforestación de las regiones selváticas del Tercer Mundo, detalla Cultura de la Generalitat.

'Salvajes' es la historia de Keria, una niña mestiza que vive en el límite de la selva de la isla de Borneo, donde su padre trabaja en una plantación de palma aceitera. Allí rescata a un bebé orangután que acaba de quedarse huérfano. Junto a su primo Selaï descubrirá que los dramas de los adultos les afectan más de lo que creen y que deberán tomar parte en ellos si desean que todo lo que aprecian siga existiendo.

La entrada a las proyecciones de Menuda Filmo es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada online o el mismo día de la sesión, en taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.