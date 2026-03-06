La Filmoteca proyecta la película de animación 'El tresor de Barracuda' dentro de su programación infantil - IVC

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual proyectan en la Filmoteca Valenciana este sábado, 7 de marzo, y el domingo 8, a las 18.00 horas, en versión original en valenciano, 'El tresor de Barracuda', dirigida por Adrián García y producida por Alex Cervantes y Álvaro García para la valenciana Hampa Studio en coproducción con la catalana Inicia Films y la belga Belvision.

La proyección del Mejor largometraje de animación de la pasada edición de los Premios Lola Gaos --que cuenta con ayudas a la producción del IVC-- se enmarca dentro del ciclo 'Menuda Filmo', dedicado al público Infantil. La sesión del sábado 7 contará con la presentación de las productoras en línea de Hampa Studio, Teresa Pensado y Zoraida Pascual.

Con estas dos proyecciones finaliza el ciclo dedicado a las películas ganadoras de las principales categorías de los Premios Lola Gaos de 2025, organizados por la Acadèmia Valenciana del Audiovisual.

La película estuvo también nominada en la categoría de mejor largometraje de animación en los Premios Goya y los Premios Forqué.

Estrenada en la pasada edición del Festival de San Sebastián, 'El tresor de Barracuda' es una trepidante película de aventuras con un diseño de animación muy cuidado, que rompe con los estereotipos de género presentando a una niña como protagonista activa y heroína de la película.

Heredera de la mejor tradición del relato ilustrado, la película incide sobre cuestiones como el poder liberador del conocimiento y la lectura y la importancia de la familia escogida. Basada en la novela homónima de Llanos Campos Martínez, publicada en 2014, está dirigida por Adrià García, director de la aclamada 'Nocturna', nominada en el Festival de Annecy y ganadora del Goya a mejor largometraje de animación en 2008.

Mientras intenta encontrar a sus padres, Chispas acaba por accidente en el barco pirata del Capitán Barracuda, tripulado por temibles marineros armados hasta los dientes y con un grave problema: no saben leer. Solo ella puede ayudarles a encontrar el tesoro de Phineas Crane, el más valioso y codiciado por todos los piratas del Caribe. Así comienza una aventura que cambiará sus vidas para siempre.

La entrada a las proyecciones de 'Menuda Filmo' es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá sacar un máximo de seis entradas. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en taquilla.ivc.gva.es o el mismo día de la sesión, en la taquilla, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla se cerrará cinco minutos antes de la proyección.