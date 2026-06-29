La Filmoteca proyecta 'Tabarka', con Gines García Millán, dentro de su programación de cine valenciano

La Filmoteca Valenciana presenta 'Tabarka', de Domingo Rodes, dentro de su programación de cine valenciano - GVA

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana continúa su programación de cine valenciano con la proyección, este martes 30 a las 18 horas, de 'Tabarka' (1996), dirigida por Domingo Rodes y producida por Xavi Crespo para Dacsa Produccions.

Protagonizada por Neus Asensi, Ginés García Millán, Paco Alegre, Raúl Fraire y Cristina Collado, la película se sitúa en la década de los setenta, en la isla de Tabarca, y narra la historia de Juan, un antiguo activista político perseguido por las autoridades que llega al enclave en busca de refugio.

La sesión contará con la presentación y el posterior coloquio a cargo de Rodes y Crespo, así como la asistencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (ICV), Luis Gosálbez. La película volverá a exhibirse el próximo viernes 3 a las 20 horas, detalla Cultura de la Generalitat.

Basada en la novela 'Tabarca' de Miguel Signes Molines, el guion de la adaptación cinematográfica está escrito por el propio Domingo Rodes, en colaboración con el novelista alicantino Mariano Sánchez Soler. La banda sonora es obra del compositor alicantino Luis Ivars y la dirección de fotografía corresponde a Paco Belda.

La obra obtuvo el Premio a la Mejor Película Valenciana en el Festival de Cine de Peñíscola y fue incluida en la programación del Festival de Cine de Montreal, el Festival de Cine de La Habana y la Semana de Cine Español de Lorca.

El rodaje se llevó a cabo en localizaciones de la isla de Tabarca, Santa Pola, Elx y el antiguo Hospital Provincial de Alicante.

El pasado abril, la Filmoteca inauguró una nueva línea de programación dedicada al cine valenciano, con la proyección periódica de largometrajes pertenecientes a las colecciones del Archivo Fílmico.

Este ciclo da prioridad a los títulos que han recibido ayudas públicas a la producción por parte del IVC o de las instituciones que le precedieron, desde los años ochenta, en la concesión de estas subvenciones.