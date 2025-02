La Filmoteca Valenciana inicia este martes una retrospectiva completa del cineasta finlandés Aki Kaurismäki

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta una retrospectiva completa del cineasta finlandés Aki Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 1957) en un ciclo que se inicia este martes a las 18.00 horas con la proyección de 'Crimen y castigo' (1983) y que podrá verse hasta el 18 de mayo de 2025, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que Kaurismäki es "uno de los directos europeos actuales más importantes y el principal representante del cine finlandés junto a su hermano mayor Mika, con quien colaboró en sus inicios profesionales y con quien creó Midnight Sun Film Festival de Sodankylä y la distribuidora cinematográfica Ville Alpha".

En el libro 'Emociones de contrabando. El cine de Aki Kaurismäki' (1999), el crítico Carlos F. Heredero definía al director finlandés como un "cineasta de vocación nómada y errante, pero con raíces profundamente ancladas en la cultura y en el pathos de su Finlandia natal" y apuntaba que "recorre una de las trayectorias más singulares y apasionantes de todo el cine contemporáneo", ha añadido la administración autonómica.

Igualmente, ha destacado que Heredero señalaba que "de sus imágenes secas, brutalmente elípticas, preñadas de soledad y melancolía, frecuentemente socavadas por un humor disolvente y subterráneo, emerge un discurso que habla del desamparo social y de la derrota individual, del autismo emocional y de la desolación existencial, pero que viene a proponer en clave estilizada una fructífera relectura de la realidad a la que sus imágenes remiten".

'Crimen y castigo', con el que se inicia el ciclo dedicado a Kaurismäki en la Filmoteca Valenciana es el primer largometraje en solitario del cineasta. La película Kaurismäki podrá volver a verse el domingo 16 de febrero a las 20.00 horas.

Se trata de una adaptación del clásico 'Crimen y castigo' de Dostoievski, pero ambientada en la Finlandia de los años ochenta. La cinta tiene como protagonista a un exestudiante de Derecho que irrumpe en el apartamento de un hombre de negocios y lo mata aparentemente sin motivos. En ese momento llega Eva y aconseja al asesino que escape.

El miércoles 12 de febrero, a las 20.00 horas, y el viernes 14 de febrero, a las 18.00 horas, la Filmoteca proyecta 'Calamari Union' (1985), una singular aproximación de Kaurismäki al cine de gángsters en clave de comedia absurda.

El sábado, 15 de febrero, a las 18.00 horas y el miércoles 19 de febrero a las 20.00 horas, ofrecerá el cortometraje 'Rocky 6' (1986), una sátira burlesca sobre 'Rocky IV' de Sylvester Stallone, y 'Sombras en el paraíso' (1986), primera entrega de la denominada 'Trilogía del proletariado' de la que también forman parte 'Ariel' y 'La chica de la fábrica de cerillas'.

El martes 18 de febrero a las 20.00 horas y el miércoles 19 a las 18.00 horas, se proyectará 'Hamlet va de negocios' (1987), una adaptación de la obra de Shakespeare ambientada en el mundo de las finanzas bajo la particular mirada minimalista y el afilado sentido del humor de Kaurismäki.

El viernes 21 de febrero a las 18.00 horas y el sábado 22 a las 20.00 horas, se podrá ver 'Ariel' (1988), segunda entrega de la 'Trilogía del proletariado', en la que Kaurismäki juega con diversos géneros: la comedia romántica, las películas de atracos y las road-movies, ha agregado la Generalitat.

El martes 25 de febrero a las 18.00 horas y el miércoles 26 a las 20.00 horas, la Filmoteca presentará 'Leningrad Cowboys Go America' (1987), la historia de un grupo rockero que sobrevive en mitad de la tundra nórdica hasta que decide buscar fama y fortuna en Estados Unidos. En la sesión también se proyectará 'Rich Little Bitch' (1987), el video con la actuación en directo del grupo punk finlandés Melrose interpretando la canción 'Rich Little Bitch'.

El miércoles 26 de febrero a las 18.00 horas y el viernes 28 a las 20.00 horas, la Filmoteca proyectará 'La chica de la fábrica de cerillas' (1990), tercera y última parte de la 'Trilogía del proletariado', inspirada en el cuento de Andersen 'La cerillerita'.

El jueves 27 de febrero a las 18.00 horas y el domingo 2 de marzo a las 20.00 horas, la Filmoteca exhibirá 'Contraté un asesino a sueldo' (1990), una tragicomedia negra protagonizada por el veterano actor francés Jean-Pierre Léaud, con participación de Joe Strummer del grupo The Clash.

El ciclo proseguirá en el mes de marzo con la proyección de 'La vida de bohemia' (1992), 'Toma tu pañuelo, Tatiana' (1994), 'Total Balalaika Show' (1994), 'Leningrad Cowboys Meet Moses' (1994), 'Nubes pasajeras' (1996), 'Juha' (1999), 'Un hombre sin pasado' (2002), 'Luces al atardecer' (2006), 'Valimo' (2007). 'El Havre' (2011), 'El otro lado de la esperanza' (2017) y Fallen Leaves (2023).

SERVICIO DE LUDOTECA

La sesión del sábado 15 de febrero cuenta un servicio gratuito de ludoteca cultural en la sala 7 del edificio Rialto para que, durante la proyección de la película en la sala Berlanga, las personas adultas que acudan con menores de entre 4 y 12 años los puedan dejar en este espacio recreativo en el que se imparten talleres y se cuentan cuentos a cargo de Rebombori Cultural.

La reserva de plazas de este servicio se puede realizar al comprar la entrada en línea de la película antes de las 14.00 horas del viernes 14 de febrero, ha precisado la Generalitat.