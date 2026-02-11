La Filmoteca Valenciana invita a José Luis Guerin para hablar de los Lumière, Mekas y Fischinger

La Filmoteca Valenciana presenta la quinta entrega del ciclo '20 años de Cine en curso' con la participación de José Luis Guerin para hablar de los Lumière, Mekas, Fischinger. - GVA

Este ciclo se conmemora el vigésimo aniversario de la creación del programa de educación cinematográfica 'Cine en curso' que acerca el cine a estudiantes de escuelas e institutos públicos.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, ha señalado que esta actividad "está permitiendo contar con la presencia en València de destacados directores españoles que, en algún momento, han colaborado con este proyecto de educación cinematográfica". "En esta ocasión, el invitado es José Luis Guerin, uno de los grandes nombres del cine independiente contemporáneo", incide.

El propósito de este ciclo es que los cineastas invitados compartan con el público de la Filmoteca sus experiencias cinematográficas, no solo como profesionales del cine sino también como espectadores, para que hablen de las películas y directores que les han influido y de cómo abordan el proceso creativo.

El jueves 12 de febrero, a las 18.00 horas, en sesión única, la Filmoteca; proyecta un programa de cortometrajes de los inicios del cine y de las vanguardias experimentales, seleccionados por el director José Luis Guerin en diálogo con el equipo de 'Cine en curso', que explican su forma de entender el cine como cineasta y espectador: 'Place des cordeliers' (1895), 'La canabière' (1896) y 'Premiers pas de bébé' (1896), de los hermanos Lumière; 'Munchen-Berlin Wanderung' (1927), de Oskar Fischinger, y 'Williamsburg Brooklyn' (2003), de Jonas Mekas.

También se proyecta 'Jonas Mekas-José Luis Guerin. Últimas correspondencias' (2013), las dos últimas cartas filmadas, aún inéditas, que intercambiaron Mekas, desde su casa en Brooklyn, y Guerín, desde su apartamento en la Escuela de Cine de Cuba.

El programa concluye con la proyección de 'Minutos Lumière' y 'Planos del mundo' filmados por jóvenes participantes del proyecto pedagógico 'Cine en curso' entre 2005 y 2025.

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES

La selección de cortometrajes será presentada por el cineasta catalán. Tras la proyección, Guerín participará en un coloquio con Núria Aidelman, codirectora de 'Cine en curso'. En el coloquio, Guerín hablará sobre la influencia de las películas del periodo mudo de los hermanos Lumière y del cine de vanguardia y experimental de Oskar Fischinger y Jonas Mekas en su formación cinematográfica, así como de su experiencia como invitado en proyecciones y charlas de 'Cine en curso'.

José Luis Guerín (Barcelona, 1960) es un destacado director y guionista catalán y uno de los máximos representantes del cine de autor en España, al margen de la industria comercial del cine. Su obra destaca por el uso de un lenguaje reflexivo y poético y por su estilo sencillo.

Guerin ha escrito y dirigido películas tan influyentes dentro del cine español contemporáneo como 'Los motivos de Berta' (1983), 'Innisfree' (1990), 'Tren de sombras' (1997), 'En construcción' (2001), 'En la ciudad de Sylvia' (2007) o 'La academia de las musas' (2015).

Profesor de Cinematografía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José Luis Guerin ha intervenido en numerosos encuentros y proyecciones organizados por 'Cine en Curso' en los que ha compartido con los estudiantes sus conocimientos y experiencias como cineasta y su pasión como espectador por el cine.

En este ciclo sobre 'Cine en curso', que se prolongará hasta finales de marzo de 2026, colaboran también las filmotecas de Cataluña y Galicia. Cuenta con la presencia de destacados cineastas españoles que han colaborado con el proyecto educativo y con los valencianos Fran Ruvira y Daniel Tornero, que han acompañado los talleres 'Cine en curso' en la Comunitat Valenciana, desde que se puso en marcha el programa en 2023 en institutos de Moncada, Elche y Rojales.