La Filmoteca Valenciana presenta 'Et tornaré a veure', de Enric Sòria, en la Fira del Llibre de València

‘Et Tornaré A Veure (Apunts Sobre Cinema, 1910-1945)’, Del Poeta Y Ensayista Valenciano Enric Sòria - GVA

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta el 7 de mayo, a las 17.30 horas, en el Espacio Fuente Primavera de la Fira del Llibre de València, en los Jardines de Viveros, el libro 'Et tornaré a veure (Apunts sobre cinema, 1910-1945)', del poeta y ensayista valenciano Enric Sòria (Oliva, 1958). La presentación del ejemplar al público se realizará a través de un coloquio entre su autor y el reciente nombrado director general de Cultura, Ignacio Prieto Mansanet.

Editado en valenciano en dos volúmenes, se trata de una publicación conjunta del Institut Valencià de Cultura (IVC), a través de la Filmoteca Valenciana, y de la Diputació de València, a través de la Institució Alfons el Magnànim, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

"'Et tornaré a veure' es el fruto de la desbordante pasión por el cine que ha mantenido Enric Sòria a lo largo de su vida. También es una valiosa obra de consulta en la que figuran más de mil películas que han formado parte de sus vivencias como espectador y crítico, con una erudición rigurosa y una mirada perspicaz y reflexiva, no exenta de humor. El libro puede servir para reavivar en el lector el interés por clásicos de la historia del cine o para descubrir títulos muy sugestivos de cinematografías poco habituales en las salas de cine de nuestro país, como las de los países escandinavos o asiáticos", ha explicado Prieto.

Sobre su trabajo como crítico de cine, Enric Sòria ha señalado que puede presumir, "al menos un poco, de haber sostenido una cinefilia adepta, veterana y consistente a largo de toda una vida". "Mis opiniones, y aquí hay muchas, sobre las películas que quiero, seguramente son discutibles, pero creo que no nacen de la ignorancia o de la mera temeridad, sino de muchas horas de amor invertidas delante de la pantalla. Y el amor es una forma de conocimiento que anhela compañía", ha afirmado.

Sòria nació en el seno de una familia muy próxima al cine, puesto que su tío era el actor Vicente Parra, aunque también eran actores su hermana y su cuñado. "El primer recuerdo que tengo se sitúa entre los bastidores de un teatro. El segundo, en una sala de cine (en la película, encerraban a mi tío en prisión y me puse a llorar como un desesperado ante una injusticia tan palmaria)", ha indicado respecto a su infancia en el prólogo del título.

Esta pasión cinéfila se ha mantenido siempre y, en un momento dado, decidió escribir de forma sistemática sobre todo aquello que había visto para que no cayese en el olvido. "Como la memoria del cinéfilo es frágil, por desgracia, e incluso el recuerdo de las películas queridas va confundiéndose o acaba por borrarse, hace ya algunos años que decidí llevar un fichero de todas las películas que recordaba haber visto y que iba viendo, con una finalidad mnemotécnica", ha explicado.

Y ha agregado: "Por eso, además de la ficha técnica, incluía un pequeño resumen del argumento y un comentario de los aspectos de la película que me había impresionado o de cualquier otra particularidad que me pareciera digna de ser citada. A lo largo del tiempo he redactado unas 9.000 fichas. Este es el cine que recuerdo haber visto".

En este inmenso fichero está en el origen de 'Et tornaré a veure'. Animado por unos amigos cinéfilos que le sugirieron convertir en publicación aquella base de datos, Sòria decidió hacer una selección de películas y pulir el estilo de las fichas que en un principio eran textos informales de uso estrictamente personal.

Las más de mil entradas que componen la selección están distribuidas por su año de estreno y organizadas alfabéticamente, de forma que se pueda hacer un seguimiento cronológico, pero el libro también se completa con un índice alfabético que permite encontrar rápidamente una película concreta para buscar su ficha.

En los dos volúmenes de su ejemplar, Sòria recopila un millar de reseñas de películas producidas entre 1910 y 1945 y las acompaña de un comentario individualizado a modo de compilación crítica de casi cinco décadas de producción cinematográfica internacional.

El primer volumen se inicia con las reseñas de producciones tan poco conocidas del periodo mudo como las danesas 'Abismos' (1910), de Urban Gad, o 'Tráfico de esclavas' (1910), de August Blom, para culminar en la década de los treinta, ya en los inicios del cine sonoro.

El segundo volumen recoge cintas rodadas entre 1934 y 1945, en la que figuran grandes clásicos de la historia del cine, desde títulos míticos de Hollywood como 'Lo que el viento se llevó' (1939), de Victor Fleming, 'Ciudadano Kane' (1941), de Orson Wells, o 'El halcón maltés' (1941), de John Huston, hasta obras maestras del cine europeo como 'La bestia humana' (1938), de Jean Renoir, 'Iván el Terrible' (1944), de Sergei M. Eisenstein, o 'Los niños del paraíso (1945), de Marcel Carné.