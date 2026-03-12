La Filmoteca Valenciana proyecta tres documentales falleros de los años treinta del siglo XX

Documental fallero en La Filmoteca - GVA

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este viernes, 13 de marzo, a las 18.00 horas, en sesión única, un programa de tres documentales de temática fallera, con motivo de la celebración de las Fallas.

La proyección de estos tres documentales mudos, rodados entre 1928 y 1932, contará con el acompañamiento musical al piano del maestro Arcadi Valiente. Las tres cintas han sido recuperadas y conservadas por el Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana.

La sesión será presentada al público por el historiador y delegado de archivo de la Junta Central Fallera, Javier Mozas Hernando, y la jefa de Recuperación de la Filmoteca Valenciana, Inma Trull. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, ha señalado, en un comunicado, que "antes del paréntesis en la programación con motivo de las Fallas, la Filmoteca Valenciana proyecta una sesión especial con tres películas casi centenarias sobre las fiestas falleras, recuperadas y conservadas por el Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana".

"El objetivo de esta proyección es dar a conocer el patrimonio audiovisual valenciano y las películas que se conservan en nuestro archivo fílmico", ha añadido.

Encontrado por Calixto y Eduardo Alban en la casa familiar de la localidad gallega de Fornelo de Montes, 'Fallas, 1932' es un fragmento recientemente recuperado y digitalizado, que recoge diversas imágenes de la fiesta en la Segunda República, sin autoría clara.

Con una duración de 13 minutos, 'Fallas de Valencia' reúne fragmentos de dos reportajes sobre las Fallas de Valencia de los años 1928 y 1929, en las que pueden verse imágenes de las fallas principales y de las premiadas, algunos festejos falleros y vistas de las calles y plazas del centro de la ciudad de Valencia. Puede tratarse de una película dirigida por Joan Andreu Moragas, cineasta catalán afincado en Valencia.

Con una duración de 11 minutos 'Valencia celebra sus fiestas de las Fallas' es un reportaje sobre las Fallas de 1931, en el que se contemplan algunos monumentos históricos de la ciudad como las Torres de Serranos, la Lonja, la iglesia de Santa Catalina y la torre del Micalet, además de lugares singulares como la plaza del Ayuntamiento, la Estación del Norte, la calle de la Paz, el Mercado de Colón y el Mercado Central.

Tanto 'Fallas de Valencia' como 'Valencia celebra sus fiestas de las Fallas' fueron restauradas por el Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana en 1992 en los laboratorios ISKRA de Madrid.