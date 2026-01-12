La Filmoteca Valenciana supera los 70.900 espectadores en 2025, un 12,5% más

Público en la Filmoteca - GVA

La Filmoteca Valenciana alcanzó en 2025 los 70.954 espectadores en el conjunto de sus sedes. Esta cifra supone un incremento del 12,5% respecto a 2024, año en el que obtuvo 63.044 espectadores.

En concreto, el pasado año 2025 se celebraron 710 sesiones, mientras que en 2024 se celebraron 641.

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar, ha señalado que los datos de público de la Filmoteca Valenciana en sus sedes de València, Alicante y Castelló en 2025 "son extraordinariamente positivos, puesto que se ha conseguido incrementar la asistencia en un 12,5% en un año con una importante pérdida de espectadores en las salas de cine de toda España, con un retroceso del 8% respecto a 2024."

López-Jamar ha añadido que la apuesta por "el cine de calidad en versión original y una programación rigurosa que recoge tanto el cine clásico como las propuestas cinematográficas más innovadoras son dos de las razones en las que se sustentan el respaldo del público valenciano a la Filmoteca Valenciana en 2025".

En este balance se incluyen los datos de asistencia de las sedes de la Filmoteca Valenciana en València (Sala Berlanga), Castelló de la Plana (Paraninfo de la Universitat Jaume I y Teatre del Raval) y Alicante (Teatre Arniches), así como los datos de la Filmoteca d'Estiu y la programación de didáctica cinematográfica del IVC.

La Filmoteca Valenciana tiene su sede central en el edificio Rialto de València. En 2025, la sala Luis G. Berlanga alcanzó los 42.451 espectadores en 508 pases y 84 espectadores de media por sesión. En 2024, la sala Berlanga obtuvo un registro en taquilla de 38.569 espectadores en 458 sesiones y 84 espectadores por sesión. El incremento de espectadores con respecto a 2024 ha sido de un 10%.

Al margen de la programación regular, la sala Berlanga ha acogido durante el año numerosas proyecciones para profesionales y preestrenos de producciones valencianas que no tienen registro en taquilla, puesto que no son abiertas al público.

Los ciclos que han registrado mayor número de espectadores han sido el ciclo sobre el actor italiano Marcello Mastroianni programado con motivo del centenario de su nacimiento y conformado por catorce películas destacadas de su extensa filmografía; la retrospectiva completa del cineasta finlandés Aki Kaurismäki y el tradicional ciclo con las mejores películas del 2024 estrenadas en nuestro país, según la crítica especializada.

La sala Berlanga también ha acogido las sesiones matinales de la programación de didáctica cinematográfica del IVC, que está dirigida a todos los niveles de los centros educativos de la Comunitat Valenciana. En 2025 asistieron 3.849 alumnos en 51sesiones; en 2024 participaron en estas actividades didácticas 3.576 alumnos en 40 sesiones. El aumento con respecto a 2024 es del 7 %.

En estos datos se incluyen las ocho sesiones didácticas especiales organizadas por la Filmoteca Valenciana en los cines Cinesa del Centro Comercial Bonaire de Aldaia para los centros educativos de las poblaciones afectadas por la dana.

CINE DE VERANO

La Filmoteca d'Estiu es una actividad organizada por la Filmoteca Valenciana. Celebrada del 1 al 30 de agosto en los jardines del Palau de la Música de València, la Filmoteca d'Estiu ha obtenido en esta edición 16.597 espectadores y una media de 642 personas por sesión.

Este hecho supone un incremento en el número de espectadores del 40,6% con respecto a la edición de 2024, en la que se registraron 11.870 espectadores y una media de 456 personas por sesión. En total se proyectaron doce películas en 26 sesiones.

A las proyecciones de la Filmoteca Valenciana en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castelló asistieron 4398 personas en 67 sesiones, con una media de 65 espectadores por sesión. El número de espectadores de la Filmoteca Valenciana en el Teatro Raval de Castellón de la Plana ha sido 946, en 21 sesiones, con una media de 45 espectadores por sesión.

El Teatre Arniches es la sede de las proyecciones de la Filmoteca Valenciana en Alicante. En 2025, asistieron 2713 personas en 37 sesiones, incluyendo diez sesiones didácticas en las que participaron 950 alumnos. El número de espectadores por sesión fue de 73.