Fin de la alerta amarilla por temperaturas mínimas en distintas zonas de la Comunitat

Archivo - Varias personas se abrigan para protegerse del frío - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha decretado el fin de la alerta amarilla por temperaturas mínimas en distintas zonas de las tres provincias valencianas.
Así se desprende de la actualización de alertas por fenómenos meteorológicos efectuada por el CCE y recogida por Europa Press.
Por otro lado, desde el CCE han recordado que se mantiene la alerta nivel amarillo por vientos en el interior norte de Castellón.