Fin de la alerta naranja en la Comunitat: sólo continúa hoy la alerta amarilla por lluvias en Castellón

Archivo - Un hombre camina entre varios coches mientras la lluvia cae en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tiene hoy desactivada la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón, interior norte y litoral de Valencia y litoral norte de Alicante, con lo que solo mantiene la alerta amarilla en toda la provincia de Castellón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada el cielo tenderá a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde.

Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta, de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y, por la tarde, en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

Así mismo, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas subirán, excepto en el litoral de Alicante, han indicado las mismas fuentes.