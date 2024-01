Fin del "infierno" para las trabajadoras de limpieza de Corts tras cinco meses sin cobrar gracias a un nuevo contrato

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Se acaba el "infierno" para las trabajadoras de limpieza de Les Corts, ya que este miércoles el parlamento valenciano ha firmado un contrato de emergencia con la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) que se hará cargo de los trabajadores y los atrasos de cinco meses en el cobro del salario.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del parlamento. Por parte de las trabajadoras, la responsable de grupo María Martínez ha explicado que "ellos se han comprometido con nosotros a que no vamos a perder los derechos, que entramos con las mismas condiciones que estamos hasta ahora"." Y se han comprometido también en que se van a poner al día de los cinco meses que nos deben, que nos adeudan, que nos los van a hacer incluso en un pago, en un solo pago", ha explicado.

"Este tiempo ha sido un infierno, ha sido caótico. Hemos pasado momentos muy, muy, muy malos. De hecho, ayer, cuando nos dijeron la noticia, las compañeras y yo pegábamos saltos de alegría. O sea, lo que nos van a dar es lo que nos pertenece realmente. Estamos decaídos, estamos desmoralizados, estamos desmotivados. Creo que ahora tenemos que recomponernos y lo único que queremos es volver a la normalidad, trabajar y cobrar todos los meses y que esto no vuelva a pasar", ha señalado.

De hecho, ha asegurado que les han trasladado que habrá un seguimiento mensual a la nueva empresa. "Por lo menos, que sirva de precedente para que no vuelva a pasar porque tenemos miedo. Ahora ya hemos cogido miedo", ha explicado Martínez.

"Los letrados sabemos que han hecho todo lo posible, pero ha habido muchas trabas que solucionar. Lo que seguimos diciendo es que aquí ha fallado algo y tiene que ser algo que el gobierno valenciano tendría que arreglar. Nos han dicho que es a nivel estatal, pero nosotros nos hemos sentido desprotegidos totalmente y lo que queremos es que saquen alguna ley o alguna reforma de ley para que, si vuelve a pasar esto, se solucione de un día para otro y no nos tengan cinco meses como hemos estado sin cobrar nuestros salarios", ha manifestado Martínez.

Martínez ha denunciado que "Grupo Scorpio --la empresa concesionaria-- ha desaparecido". "No sabemos dónde está, nos ha dejado totalmente abandonados. El proceso se ha alargado tanto también porque no nos hemos podido hacer con la empresa ni los trabajadores ni los letrados, y entonces todo lo que la empresa entrante pedía de documentación, de deuda que se le debe a la Seguridad Social, pues han tenido que pedirla ellos porque de la empresa de grupo Scorpio no hemos tenido ninguna ayuda", ha detallado.