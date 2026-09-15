Los finalistas del Premio de Piano Iturbi protagonizan el ciclo de recitales de la Diputació este septimebre

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VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València impulsa durante este septiembre el ciclo de recitales protagonizado por los finalistas de la última edición del Concurso Internacional de Piano Iturbi, Ruggiero Fiorella, ganador del tercer premio, y de Uladzislau Khandohi, ganador del segundo. La iniciativa "acercará la música" a diferentes localidades valencianas como en el Centre Cultural La Beneficència de València.

Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, durante el mes de septiembre, el ciclo llevará el virtuosismo del piano a Chelva, Sollana, Ayora y Guadassuar, además de a València, con la participación de Ruggiero Fiorella, y Uladzislau Khandohi. La entrada a los conciertos es libre y gratuita.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado que esta iniciativa "responde a la idea de hacer de la música y la cultura un elemento accesible para todos, haciendo de nuestros municipios espacios de encuentro para disfrutar de propuestas de máxima calidad artística".

"El Concurso Iturbi --ha agregado-- es una magnífica oportunidad para dar visibilidad e impulso a nuevos talentos, y desde la Diputación queremos seguir apoyando a estos jóvenes intérpretes más allá del certamen y acercar su talento al público valenciano en distintos escenarios de nuestra provincia".

PROTAGONISTAS DE SEPTIEMBRE

El primero de los intérpretes protagonistas del ciclo será Ruggiero Fiorella, que ofrecerá tres recitales. El tercer clasificado de la pasada edición del concurso internacional actuará el 18 de septiembre a las 19.30 horas en el Espacio Multiusos de Chelva. El ciclo continuará el 19 de septiembre a las 19.00 horas en el Centre Cultural La Beneficència de València, y concluirá el 20 de septiembre a las 19.00 horas en el Centre Cultural de Sollana.

Por su parte, Uladzislau Khandohi, ganador del segundo premio de la pasada edición, protagonizará otros tres recitales. El pianista actuará el 24 de septiembre a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal Mencía de Mendoza de Ayora; el 25 de septiembre a las 21.00 horas en la Iglesia de Guadassuar; y el 26 de septiembre a las 19.00 horas en el Centre Cultural La Beneficència de València.