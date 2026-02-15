Finaliza la alerta roja por viento en Castellón y pasa a nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana

Actuación de los bomberos por el temporal del viento. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS CASTELLÓN

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se decreta la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

De este modo, el 112 actualiza las alertas meteorológicas e informa de la finalización de la alerta nivel rojo por vientos en la provincia de Castellón; de la alerta por vientos nivel naranja en las provincias de Valencia y Alicante y de la alerta nivel naranja por fenómenos costeros en el litoral de Castellón.

Del mismo modo, se decreta el fin de la alerta nivel amarillo por fenómenos costeros en los litorales de Valencia y Alicante.