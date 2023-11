Finaliza la rehabilitación de la Casa dels Bous, que abrirá sus puertas en 2025 como sede del Museo del Mar

Compromís critica "el cinismo" de Català por "presentar un proyecto que querían derribar"



VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha concluido la rehabilitación del edificio de la Casa del Bous, que abrirá sus puertas en 2025 como primera sede del Museo del Mar para poner en valor los oficios tradicionales del mar en la ciudad.

Así, lo ha destacado este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, durante su visita a las instalaciones de la obra recién terminada, situada en el Cabanyal-Canyamelar, en el distrito de Poblats Marítims, que ha contado con una inversión de 1,91 millones de euros y ha permitido recuperar la nave de establos, pieza emblemática, y el patio de Tenyidors anexo.

Al respecto, han explicado que han finalizando el proyecto museológico y ahora queda por definir el proyecto museográfico, que consiste en seleccionar las piezas que albergará este espacio, la primera sede del Museo del Mar junto a las Atarazanas y el antiguo Varadero.

En ese sentido, ha agradecido el interés de todas las personas que son de la marina auxiliar, que descienden de todo el trabajo en València, y que están dispuestos a colaborar con las piezas que tienen en su colección particular para que puedan ser expuestas en esta sede.

De este modo, están comenzando a trabajar con ellos en el proyecto museográfico del futuro, seleccionando las piezas y el relato para "dar respuesta a lo que se merece esta zona de València, una explicación de todos estos oficios tradicionales".

El nuevo Museo del Mar abarcará desde el origen de la pesca del bou, las embarcaciones más representativas, los oficios, el teñido de las redes, el patio de teñidores, la evolución del puerto de València y la vinculación con la actividad pesquera.

Las obras han supuesto la ejecución de intervenciones de consolidación y restauración para la recuperación y puesta en valor del edificio y se ha habilitado el interior para un nuevo uso como Espacio socio-cultural, con espacios expositivos, culturales y representativos del Museu de la Mar. El edificio rehabilitado cuenta así con amplios espacios para el museo, con zona de recepción, salas expositivas, despachos y aula didáctica.

La Casa dels Bous es un conjunto formado por un patio descubierto y dos edificaciones de dos plantas de altura. El trasero servía originalmente como establo, mientras que en el delantero se encontraban las viviendas de los encargados de los bueyes.

En cuanto a la construcción, se trata de un edificio modesto y sencillo, que cuenta con escasa ornamentación, entre la que cabe destacar unas cabezas de bueyes en la fachada principal. Por su parte, en el espacio de Tenyidors, colindante a la Casa dels Bous, se teñían las redes de cáñamo de los pescadores.

Por otra parte, ha comentado que ha prometido a los pescadores tema de la lonja de pescadores que está aquí al lado. Llevan siete años esperando saber si se quedan, si no se quedan. He hablado con ellos, nada más he llegado.

PRÓRROGA PARA EDUSI

Catalá ha explicado que este proyecto forma parte la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del barrio Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, del que ha criticado que cuando llegaron al Gobierno contaba con un grado de ejecución "bajísimo", del 25%, y que han podido acelerarlo hasta el 44%.

"Se trata de una actitud del anterior gobierno de Ribó que no entendemos, por qué han tenido esta dejadez y que desde luego consideramos inadmisible", ha señalado.

Por ello, ha anunciado que han solicitado una prórroga al ministerio de para no tener que renunciar a 12.000 euros de financiación y poder ejecutar los proyectos pendientes en esta zona, como una escoleta infantil y un centro de día para personas mayores.

"CINISMO DE CATALÁ"

Por su parte, la coportavoz del Grupo Municipal Compromís, Glòria Tello, ha resaltado que están "muy satisfechos del resultado" de una obra que "afortunadamente, estaba muy avanzada antes de la vuelta del PP al gobierno de la mano de Vox" y en ese sentido ha criticado "el cinismo" de Catalá por "presentar la rehabilitación de un edificio que quería derribar".

Tello, que era titular de Cultura en el Ayuntamiento cuando se impulsó y se inició la obra, ha señalado al respecto que "al igual que no consiguieron derribar la Casa dels Bous como era su deseo cuando era alcaldesa Rita Barberà y Maria José Català estaba en el gobierno de la Generalitat, ahora tampoco la han conseguido parar como están haciendo con tantos proyectos que inició o ejecutó el gobierno de Joan Ribó".

En ese sentido, ha criticado que "desde hace meses Català viene presumiendo de muchas actuaciones que son fruto del trabajo de los concejales y del gobierno de Compromís en los últimos ocho años". Sin embargo, ha señalado que "pocas simbolizan tanto el cinismo de la actual alcaldesa al respecto de las diferencias entre nuestro proyecto transformador y el suyo destructor como la que hemos visto hoy con la presentación de esta reforma".