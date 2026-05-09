Finalizan todas las alertas por lluvia en la Comunitat Valenciana

Archivo - Dos personas sostienen paraguas como consecuencia de la lluvia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha informado de la finalización de todas las alertas por lluvias decretadas para este sábado en la Comunitat Valenciana.

El CCE ha publicado un mensaje en 'X', en el que apunta que ahora mismo la Comunitat Valenciana no tiene ninguna alerta activa.

La Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se ha extendido por toda la provincia de Alicante, todo el litoral de Valencia y Castellón, así como el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón.

El aviso amarillo se había decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia y Alicante, y entre las 11 y las 18 horas en Castellón.