La Fira del Llibre cancela su actividad hasta las 17 horas debido a las lluvias

61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fira del Llibre de València ha cancelado toda su actividad durante la mañana de este sábado, y permanecerá cerrada hasta las 17 horas, debido a las lluvias, según ha anunciado la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se extiende por todo el litoral de Valencia, así como el interior sur de Valencia.

El aviso amarillo se ha decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia. Las precipitaciones serán de intensidad fuerte y pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.