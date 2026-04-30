La Fira del Llibre se reivindica como garante de las librerías independientes, bibliodiversidad y calidad

Varias personas durante la inauguración de la 61ª edición de la Fira del Llibre de Valencia en los Jardines del Real / Viveros - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fira del Llibre de València ha abierto este jueves las puertas de su 61 edición en los Jardines de Viveros reivindicándose como garante de las librerías independientes, la bibliodiversidad y la calidad y con una apuesta por "la identidad valenciana y carácter mediterráneo" como rasgos diferenciales.

Una nueva edición de "récord" con 105 expositores que ocuparán 142 casetas, un 10 por ciento más que el año anterior, 120 autores invitados y más de 1.700 actividades programadas hasta el próximo 10 de mayo, en la que el valor por la venta total de libros, según previsiones de la Organización, ascenderá al millón de euros.

El acto de inauguración ha estado presidido por el presidente del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, la presidenta de la Fundació Fira del Llibre, Maria Bravo, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí y el diputado de Cultura de la Diputació de València, Francisco Teruel. También han asistido el director general de Cultura, Miquel Nadal, o la presidenta de la Acadmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó. La catedrática de la Universitat de València Gemma Lluch ha pronunciado el pregón de inauguración.

Al respecto, el presidente del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, ha defendido a las librerías independientes como "la savia auténtica y hecho diferencial" del certamen por ser "un agente cultural activo y necesario para nuestra sociedad" y "el tejido vivo de nuestros pueblos y barrios".

"Una librería no es un supermercado de libros, es un espacio de resistencia y dinamización, un refugio basado en el contacto humano, la conversación pausada y la recomendación cómplice y, en definitiva, la herramienta fundamental para la transmisión del conocimiento, el aprendizaje y la conciencia crítica", ha ensalzado.

Asimismo, ha realizado un homenaje al escritor y editor valenciano Vicent Clavel, que creó el Día del Libro en 1926. Ahora ha querido realizar una reflexión en este centario para "nuestra propia supervivencia" y "no morir de éxito": "Hemos crecido mucho y extendido por todo el mundo, pero controlémonos poniendo la calidad por delante de la cantidad, focalizando la librería independiente y la bibliodiversidad".

Precisamente esta bibliodiversidad es uno de los tres pilares que definen a la Fira del Llibre de València y la diferencian del resto de certámenes, ha apuntado la presidenta de la Fundació Fira del Llibre, Maria Bravo, junto a su identidad valenciana y europea; y el carácter mediterráneo. "Desde la Fundación Fira del Llibre trabajamos por una feria diversa y plural, valenciana, europea, mediterránea y universal, como nuestra sociedad, y que apuesta firmemente por la convivencia y la cultura", ha recalcado.

Así, la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, quien se hizo conocida en el año 2016 cuando ganó el Premio Goncourt con su segunda novela, 'Una canción dulce' ('Chanson douce')" recibirá el premio Inernacional, y el escritor turco Zülfu Livaneli ha sido invitado con motivo de la presentación de su novela 'La casa de Leyla'. El sábado, 9 de mayo, se entregarán los Premios Fira del Llibre de València a los escritores Martí Domínguez y Carme Riera.

"FORTALEZA DE LA INDUSTRIA"

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha destacado, por su parte, "la fortaleza de una industria que es pilar fundamental de la Comunitat Valenciana" y que ha demostrado "una resiliencia admirable, la solidaridad y la voluntad de recuperación de un sector que hoy mismo continúa caminando hacia la plena estabilidad". Y lo ha demostrado con cifras: somos la cuarta autonomía en producción editorial de todo el Estado con un 8,2% del total nacional.

De hecho, desde el año 2026 ya se han conseguido cifras "significativas" con la edición de 1.922 libros en castellano y 700 en valenciano. El 97% de estos editoriales son microempresas. "Una cuestión vocacional y artesana, con la pasión del editor sostiene una industria que genera miles de empleos y ese talento necesita un soporte institucional firme y ordenado como el que damos con el Plan estratégico de subvenciones hasta el año 2027 con ayudas para la producción editorial, la difusión del libro y la lectura", ha apuntado la conselleria que ha aporvechado para comprar el libro infantil 'Yo voy conmigo', de Raquel Díaz Reguera, y 'Punt d'aranya', de Nerea Pallares.

El tradicional paseo Antonio Machado de los Jardines de Viveros de València se ha llenado esta mañana en la inauguración principalmente de escolares con sus colegios en busca de sus libros preferidos. Para muchos de ellos es su primera visita a la Feria, mientras que otros comentan que son asiduos con sus familias. Se calcula la presencia de unos 4.000 escolares.

También se quiere atraer al lector joven con autores considerados como "las nuevas sensaciones del género romántico y la fantasía romántica", como Joana Marcús --que visitará la Fira por primera vez--, Nerea Pascual, Blue Jeans o María Martínez.

Maria José Gracià, de la libreria Terramar, confirma que en las mañanas el público que predomina son los estudiantes y por la tarde "se anima más el libro de adulto" y si el tiempo no lo estropea confía en tener "buenas ventas". Unas ventas que, apunta Paco Ivars, de la librería Berlín, pueden "decaer un poco" al haber más oferta "pero todos tenemos derecho a venir aquí y a disfrutar del libro", apostilla.