La Fira del Llibre supera la lluvia, que deja solo algún retraso en presentaciones y firmas

Una joven en la Fira del Llibre de València en la inauguración de su 61 edición - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La lluvia que ha caído a mediodía de este viernes sobre la ciudad de València no ha podido con la segunda jornada de la 61 Fira del Llibre, que presenta este año una edición de récord con 105 expositores que ocupan 142 casetas, un 10 por ciento más que en 2025. El chaparrón únicamente ha provocado pequeños retrasos en las presentaciones y firmas de autores como Luna Miguel, Antonio Mercero, Cristina Monge o Juan Francisco Ferrándiz.

De hecho, no ha impedido que se formen colas en casetas como en la que a las 17.00 horas firmaba el creador de contenido digital Iker Unzu, según ha informado la organización en un comunicado. Una de las personas que esperaba al autor era Genoveva, que ha llegado de Murcia a València con sus dos hijos, de 14 y 10 años.

La mujer detalla que estaban esperando desde las 8.00 junto a la caseta y, detrás de ella, a mediodía, ya aguardaban decenas de personas, sobre todo padres y madres, organizados por turnos para cubrir sus necesidades de ir al servicio. El segundo en la cola ha sido Pablo, desde Gandia, que explica que ha llegado "a primera hora porque me dijeron que venía gente hasta de Bilbao. Estoy guardando el sitio para mi hija de 10 años, Aitana, que viene luego", señala a la organización.

En espera de la joven escritora Emma Gil había a mediodía más de un centenar de seguidores y seguidoras en espera. La autora asegura que es "tremendo" y que se encuentra "sobrepasada". "Yo se lo agradezco muchísimo. No me lo esperaba, que encima, además, con un día como el de hoy, con la lluvia, así que yo súper agradecida con mis niñas que están aquí esperando", afirma.

Tras el paso de la lluvia, la Fira ha recuperado la normalidad con la presentación de 'Incensurable', de Luna Miguel, "un ensayo novelado sobre la censura en la literatura", indica la autora, que añade que ocurre "en un mundo de medio ficción en el que un libro muy polémico de la historia de la literatura ha sido censurado".

Antonio Mercero, uno de los integrantes del famoso seudónimo Carmen Mola, ha presentado 'Está lloviendo y te quiero', "una historia muy personal" donde cuenta "la historia de la familia de mi padre en un pueblo de Guipúzcoa, Lasarte, desde 1916 hasta la actualidad". "Con esta saga recorro el turbulento siglo XX español", recalca.

Juan Francisco Ferrándiz ha presentado 'La lonja de la seda', con edición tanto en castellano como en valenciano, "una historia que gira alrededor de la construcción de nuestro famoso edificio, la Llotja de Mercaderes, a finales del siglo XV" y en la que se vive "la vida de esos constructores, con historias, romance, pasión, crímenes, porque no todos querían que ese edificio se construyera".

"Y creo que será una experiencia muy interesante para los lectores que quieran descubrirla". Ferrándiz ha recordado que, curiosamente, las primeras ediciones de la Fira del Llibre se celebraron en la misma Lonja.

La socióloga y politóloga Cristina Monge ha presentado y firmado su ensayo 'Contra el descontento', con el que ha ganado el premio Paidos 2026. "Es un intento de entender y analizar cuáles son los motivos que nos llevan hoy a estar descontentos, los malestares por un lado y los descontentos por otro", ha descrito Monge, quien añade que también es "una llamada para abrir una gran conversación pública que nos ayude a superar esos descontentos y convertirlos en fuerza de transformación social que nos lleve a superar los retos del momento".

VISITAS

Cristina Monge ha recibido además la visita de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que han aprovechado la última hora de la mañana para hacer una visita a la Fira, tras participar en la manifestación del Primero de Mayo.

"Sobre todo poner en valor la Fira, que a pesar de la lluvia está a tope", ha destacado Morant, para quien es "una alegría que un día que es festivo la gente aproveche y su cita sea a la Feria del Libro, independientemente de la lluvia. Es una muestra de hasta qué punto se ha consolidado".

Por su parte, Bernabé, quien ya estuvo este jueves presentando el libro sobre el exalcalde de València Ricard Pérez Casado, ha destacado que la Fira "está en marcha, abierta para el mundo y para la ciudad, y para toda la gente que quiera acercarse".