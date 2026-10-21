La Fira Trovam impulsa su proyecto formativo en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio - FIRA TROVAM

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fira Valenciana de la Música Trovam y la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) impulsan una nueva edición de su proyecto formativo destinado a los futuros profesionales de la industria musical.

El programa, llamado 'Trovam+', se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre en Castelló de la Plana y está destinado al alumnado de dos de las titulaciones que se imparten en la única facultad universitaria de España especializada en la formación musical: el Máster en Gestión de la Música en Directo y el MBA en Music Business.

El primero ofrece una visión integral del sector de la música en vivo, mientras que el segundo brinda una formación estructurada para liderar el negocio de la música gracias a una perspectiva estratégica y transversal. Ambos programas cuentan con la colaboración de la promotora Live Nation España, una de las empresas de entretenimiento más importantes del mundo y que está detrás de las giras de Harry Styles, Shakira o Muse, entre muchas otras.

Una colaboración que, unida a las alianzas que la universidad mantiene con los principales actores de la industria, "refuerza una formación basada en experiencias prácticas que acerca a los estudiantes a la realidad profesional del sector", destacan responsables de la iniciativa en un comunicado.

La Universidad Alfonso X el Sabio, desde su nacimiento hace más de 30 años, lidera la educación universitaria privada española gracias a un modelo innovador y dinámico. Su misión es ofrecer una enseñanza de calidad, con libertad e independencia.

Actualmente, el grupo UAX dispone de centros en la Comunidad de Madrid (en la capital y en Villanueva de la Cañada), Málaga, Oviedo y el campus online. Además, mantiene suscritos cerca de 10.000 convenios con empresas e instituciones para potenciar la inserción laboral de sus estudiantes.

El Trovam+ también recibirá a educandos del Máster en Industria Musical del Instituto de Formación Continua-IL3 y la Universidad de Barcelona, así como de la Universidad Jaume I de Castellón. Asimismo, asistirán discípulos del Instituto de Educación Secundaria Vila-Roja de Almassora donde se imparten grados medios y superiores de disc-jockey, sonido, iluminación, captación y tratamiento de imagen y realización de proyectos audiovisuales y espectáculos.

APRENDER FACETAS DEL NEGOCIO MUSICAL

El Trovam+ ofrecerá cuatro sesiones formativas que abordarán diferentes aspectos de la creación y el negocio musical. La primera de las clases versará sobre las herramientas de comunicación aplicadas a la industria. Esta charla será impartida por Selma Alabau, miembro de Hook Management. Esta agencia con más de 30 años de trayectoria trabaja con artistas como Mikel Izal, Miss Caffeina o Nena Daconte, entre otros.

El alumnado también tendrá la oportunidad de conocer de primera mano qué herramientas y estrategias implementan los mánager a la hora de dirigir una carrera artística. Esta actividad se desarrollará gracias a las aportaciones de Alén Ayerdi, de Dromedario Records, y Aarón Romero, cantante y compositor de la banda Linaje. El acto será moderado por la psicóloga, antropóloga y música Monty Peiró.

Por otra parte, Claudia Calvo, responsable de contenidos musicales del estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, dará una clase sobre la gestión de espectáculos en grandes recintos. Cabe recordar que el estadio del Atlético de Madrid ha acogido en los últimos meses la residencia de Bad Bunny y conciertos de formaciones como The Weeknd, Rels B, Kanye West, BTS o Alejandro Sanz, entre otros.

Por último, el rol que debe jugar un promotor y los retos que debe afrontar actualmente protagonizarán la última de las sesiones formativas del programa Trovam+. En este caso, el taller será impartido por Barnaby Harrod, director de Mercury Wheels, productora integrada en la estructura de Live Nation España. El periodista Carlos Pérez de Ziriza será el encargado de dirigir la conferencia.

La Fira puso en marcha Las Conversaciones del Trovam en el año 2019 con el fin de acercar las experiencias de los artistas al público. Aquel año la protagonista fue Luz Casal, quien mantuvo un diálogo con el periodista Carles Gámez.

Desde ese momento, por el Auditorio de Castellón han pasado intérpretes como Amparo Llanos (Dover), Christina Rosenvinge, Jorge Martí (La Habitación Roja), Juanma Latorre (Vetusta Morla), Maika Makovski, Martirio, Nach, Nebulossa, Raül Refree, Rozalén, Samantha, Santiago Auserón o Sergio Sastre (Miss Caffeina).

Este año, los protagonistas de Las Conversaciones del Trovam serán Varry Brava y La Bien Querida. Los primeros recordarán sus orígenes en la localidad de Orihuela y explicarán cómo llevan el parón temporal que anunciaron en mayo del año pasado. Por otro lado, Ana Fernández-Villaverde, nombre real de La Bien Querida, repasará su trayectoria y dará detalles sobre su gira actual, LBQ Tour.

Además, los participantes en el Trovam+ también podrán asistir a las charlas de pequeño formato que protagonizarán diversos solistas, grupos y mánagers. El espacio, conducido por la periodista Isa Monzó, contará con Dulzaro, Hofe, La Perra Blanco, Les Testarudes y Romàntic Dimoni con sus respectivos representantes.

OTRAS ACTIVIDADES

El alumnado presente en la capital de la Plana Alta también podrá asistir a la mesa redonda La canción después de la canción: producción, autoría y explotación que tendrá lugar gracias a la colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Los asistentes podrán escuchar las opiniones de Álex Juárez, miembro del grupo Maestro Espada y productor musical; Alba Fernández, de Calaverita Records; Gina Navarro, profesional jurídica de la SGAE; y Pablo Contreras, periodista musical. La charla será moderada por Ana Gómez de Castro, experta en comunicación estratégica.

Asimismo, el programa formativo de la Fira incorpora la presentación de proyectos por parte de entidades colaboradoras. Este año estarán presentes en Castellón la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE); la Navarra Music Commission (NMC); Es_Música, Federación de la Música de España, que facilitará detalles sobre las iniciativas Music by Spain y Girando por Salas; y la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC).