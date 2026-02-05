La Fira Valenciana de la Música abre la convocatoria artística para la decimocuarta edición - TROVAM

CASTELLÓ 5 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha abierto la convocatoria artística para su decimocuarta edición. De esta manera, como hace cada año, la organización incentiva la participación de grupos y solistas en la cita más importante para la industria musical de la Comunitat Valenciana. La inscripción permanecerá abierta hasta el martes 24 de marzo a las 23.59 horas y se puede formalizar a través del formulario alojado en la página web de la Fira (https://trovam.com/).

El Trovam se celebrará en Castellón de la Plana del 12 al 14 de noviembre de 2026. En la convocatoria pueden participar grupos y solistas de cualquier procedencia geográfica. Sin embargo, a la hora de la elección, se dará prioridad a los intérpretes de la Comunitat Valenciana. Además, se pueden presentar propuestas artísticas de cualquier estilo dentro del ámbito de las músicas modernas.

Asimismo, los artistas deben tener al menos un disco o EP editado y material de audio y vídeo disponible. La comisión artística de la Fira valorará los proyectos de acuerdo con los siguientes criterios: la calidad artística y técnica, la originalidad, la singularidad y el carácter innovador de la propuesta; su capacidad de proyección; y la trayectoria artística del intérprete y de la empresa de management.

Se estimarán especialmente aquellos grupos o cantantes que estrenan un espectáculo o presentan un nuevo disco. Por otro lado, se excluirán aquellos proyectos con contenidos racistas, xenófobos, que ataquen la dignidad de mujeres o personas LGTBIQ+, o que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

PROYECTO CONSOLIDADO

El Trovam es la cita de referencia para la industria musical de la Comunitat Valenciana. Además, se ha consolidado en el calendario de ferias del Estado. Desde el año 2013, centenares de artistas, mánagers, bookers, promotores, técnicos y otros agentes del sector se han encontrado en Castellón para atender la programación de la Feria.

Así, en la vertiente profesional, se incluyen mesas de debate sobre la situación de la industria, talleres prácticos sobre diversos aspectos del negocio musical, charlas con músicos y encuentros para la negociación de contrataciones, entre otras actividades.

La Fira también ha crecido gracias al proyecto formativo Trovam+. Este programa es posible gracias a la colaboración con la promotora internacional Live Nation, la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona. Trovam+ ofrece formación especializada a los educandos de los centros mencionados y, también, de la Universitat Jaume I de Castellón y del Instituto de Educación Secundaria Vila-Roja de Almassora.

Por último, la Fira acoge más de una cincuentena de actuaciones en el Auditorio y en salas de conciertos de Castellón de la Plana. En consecuencia, el Trovam se convierte en el escaparate de proyectos artísticos, especialmente valencianos, que muestran las tendencias actuales de la música. Asimismo, la cooperación con ferias y festivales europeos ha permitido el intercambio de artistas valencianos e internacionales a través de los programas Trovam Airlines y Trovam EUxChange.