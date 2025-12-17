La firma de hipotecas en la Comunitat crece un 10,4% en octubre aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Viviendas en València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 10,4% en octubre respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 0,58% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 6.739 operaciones, aunque se ralentiza, con cero puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 902,74 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 29,48% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 22,6%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 8.480 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.315,54 millones de euros. De ellas, 105 fueron sobre fincas rústicas y 8.375 sobre urbanas.

De las 8.375 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en octubre en Comunitat Valenciana, 6.739 fueron sobre viviendas; 37 en solares y 1.599 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 57 y en 713 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 2.194 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.424 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 8.566 préstamos sobre fincas en Comunitat Valenciana. De ellas 6.288 correspondieron a viviendas, 174 a fincas rústicas, 2.052 a urbanas y 52 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+16,08%), Castilla-La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla - La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.

