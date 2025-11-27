La firma de hipotecas en la Comunitat sigue subiendo en septiembre, un 13%, y encadena 15 meses de ascensos interanuales

Archivo - Vivienda en València - RESIDENCIAL Q - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha subido un 13% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), hasta sumar un total de 5.692 operaciones y encadena quince meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 46,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 736,28 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 28,31% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 52,7%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 7.456 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.013,5 millones de euros. De ellas, 127 fueron sobre fincas rústicas y 7.329 sobre urbanas.

De las 7.329 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Comunitat Valenciana, 5.692 fueron sobre viviendas; 37 en solares y 1.600 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 62 y en 733 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.758 hipotecas con cambios en sus condiciones, 963 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.377 préstamos sobre fincas en Comunitat Valenciana. De ellas 5.149 correspondieron a viviendas, 452 a fincas rústicas, 1.724 a urbanas y 52 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se incrementó en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla-La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.

