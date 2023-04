Fisabio participa en la creación de la primera aplicación móvil europea de prevención del cáncer

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) participará durante los próximos dos años en el proyecto 'Bumper' (Boosting the usability of the EU Mobile App for Cancer Prevention), una iniciativa de la Unión Europea que promoverá la creación "de la primera aplicación móvil europea para la prevención del cáncer".

La creación de esta aplicación es una de las iniciativas "más emblemáticas" del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, centrada en la promoción del Código Europeo Contra el Cáncer (ECAC) y que ahora se materializa en el proyecto Bumper, destaca la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

El objetivo principal del proyecto --precisan-- es trabajar el contenido y el enfoque de la aplicación contribuyendo a garantizar su adecuación y validez científica. Concretamente, son las Áreas de Investigación en Cáncer y Salud Pública y en Vacunas de Fisabio, las que tendrán un papel en este proyecto financiado por el programa EU4Health con 1,86 millones de euros.

La labor de estos grupos se centrará mayoritariamente en asegurar que la perspectiva de equidad y los colectivos vulnerables sean tenidos en cuenta en todas las fases de elaboración de la aplicación. También se encargarán de la comunicación y diseminación de la misma.

La investigadora y coordinadora del equipo de Fisabio involucrado en el proyecto, Ana Molina Barceló, explica que el objetivo de este proyecto es contribuir a la promoción de comportamientos saludables para la prevención del cáncer a través del uso de nuevas tecnologías.

EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO

La responsable del área de Cáncer y Salud Pública de la entidad afirma que el principal reto de Fisabio es asegurar la inclusión de la perspectiva de equidad social y de género en el diseño de la aplicación, prestando especial atención a la alfabetización sanitaria y digital.

Bumper está compuesto por 14 socios europeos con larga experiencia en la promoción del Código Europeo contra el Cáncer y la Salud Pública. El primer encuentro telepresencial del proyecto tuvo lugar el 23 de noviembre de 2022, donde el consorcio se reunió para debatir y poner en marcha los planes de acción para los próximos meses.

Actualmente, se está trabajando en la definición de los grupos diana de la aplicación, quienes también ayudarán en la revisión de los contenidos de la misma.

Para recoger las opiniones e intereses iniciales de la población en cuanto a la aplicación se ha elaborado una encuesta on-line. "La encuesta está traducida en diferentes idiomas y recogerá información como la edad de la persona, nivel de estudios, relación con los formatos digitales y expectativas frente a una aplicación móvil de prevención de cáncer", asegura Ana Molina en un comunicado.

Esta consulta se circulará entre el equipo de Bumper para su difusión a través de universidades, centros de trabajo y asociaciones de pacientes, como la Asociación Española contra el Cáncer, buscando recoger especialmente la opinión de los colectivos vulnerables.

"La participación de la población en el diseño de la aplicación desde las primeras fases del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto.),

Solo de este modo seremos capaces de responder a las necesidades reales", puntualiza Marina Pinto, investigadora del Área de Cáncer y Salud Pública de Fisabio.