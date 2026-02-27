El fiscal de la dana pide prorrogar la instrucción seis meses más ante las diligencias pendientes de practicar

Archivo - Estragos ocasionados por la dana, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal adscrito a la causa de la dana ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la tragedia que prorrogue la instrucción durante seis meses más dado que quedan diligencias por practicar, entre ellas comisiones rogatorias al extranjero, y testificales sin fecha, y porque la magistrada acaba de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que pide que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por "inactividad negligente" durante las riadas.

Así lo traslada en un escrito consultado por Europa Press, en el que se pronuncia sobre la posible prórroga del plazo de instrucción por tiempo de seis meses, desde la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril de 2026, un extremo que había planteado la instructora. Esta misma posición es la que han expresado ya varios letrados en la causa que se sigue en el Juzgado de Catarroja por la muerte de 230 personas en la dana.

El representante del ministerio público apunta que el artículo 324.1 de la LECrim establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa pero que si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constata que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, y una vez oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Por ello, el fiscal se pronuncia a favor de prorrogar la instrucción, tomando en consideración que esta misma semana la jueza elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV respecto al expresident y diputado, por tanto aforado; que está pendiente la comisión rogatoria acordada en febrero --sobre los mensajes del móvil de José Manuel Cuenca, el exjefe de Gabinete de Mazón--; que algunas de las testificales pendientes aún no tienen fecha para su realización y dado que otras están señaladas precisamente para abril.

En este sentido, el fiscal pide que se prorrogue la instrucción seis meses más "porque previsiblemente no podría finalizarse" en la fecha del 30 de abril "debido a que del resultado de las referidas diligencias probablemente se derive la necesidad de practicar alguna/s otra/s para el esclarecimiento de los hechos investigados en el presente procedimiento".