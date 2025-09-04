Fiscalía abre diligencias por presunto acoso del Provincial de Castellón a una empleada a la que atribuía una filtración

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación preprocesal tras una denuncia de la Junta de Personal del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón contra el centro hospitalario por un presunto delito de acoso laboral a una trabajadora y funcionaria del centro, a la que supuestamente acusaba de realizar una filtración a la prensa.

En dicha denuncia se explica que el 13 de junio de 2025 dicha funcionaria compareció en una sesión de la Junta de Personal para relatar unos hechos que, a su juicio, eran de "extremada gravedad" ocurridos en los Servicios Jurídicos del centro hospitalario, donde trabaja como técnico de la Función Administrativa, y que se iniciaron el 22 de abril de 2025.

Del relato de la funcionaria, según reza la denuncia, se desprende que recibió por correo electrónico, remitido por su superior jerárquico, un informe de la Abogacía de la Generalitat con instrucciones de estudiar el mismo y realizar propuestas sobre su contenido.

Este informe -continúa la denuncia- se estudió y se depositó, como es de costumbre, en la mesa de trabajo, pudiendo ser accesible a quienes en dichos Servicios Jurídicos trabajen o a quienes accedan a estas dependencias.

También se indica que unos días después su jefa le acusó de que este informe se había filtrado a la prensa y que se sospechaba de ella como autora de esta filtración por tener vínculos familiares con un periodista.

Según explicó la funcionaria, a partir de ese momento se le retiraron sus funciones, se le impidió el acceso a determinadas aplicaciones informáticas necesarias para realizar su trabajo y se le comunicó una citación de apertura de diligencias previas sobre la difusión de este informe de la Abogacía de la Generalitat.

Así mismo, según la funcionaria, en dicha comparecencia se le interrogó, entre otras cosas, sobre si estaba sindicada y si tenía alguna relación personal con algún sindicato en concreto. Además, se le comunicó que su trabajo lo iba a realizar a partir de ese momento otra compañera -que no tiene la misma categoría profesional ni las competencias adecuadas al pertenecer a un grupo profesional inferior-.

Todo ello, según la denuncia, le supuso un grave perjuicio para su salud emocional y finalmente se vio obligada a coger la baja médica ante esta situación que ella califica de "acoso".

Desde la Junta de Personal se ha solicitado a la dirección del Hospital Provincial información sobre estos hechos sin que se haya recibido respuesta alguna.

Fuentes del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón han indicado que el centro no tiene constancia de esta denuncia.