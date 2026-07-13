La Fiscalía de Castellón investiga la contratación de los Puntos Violeta de las fiestas de Nules en 2023

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PP insiste en pedir una comisión de investigación y Vox vuelve a solicitar la dimisión de la edil de Igualdad y del alcalde

CASTELLÓ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación respecto a la contratación en 2023 de los Puntos Violeta de las fiestas de Nules, según han confirmado fuentes del PP en un comunicado.

Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que llegó al Ayuntamiento, según publicó Radio Castellón Cadena Ser, apunta a la concejala de Igualdad de Nules, Gemma Carratalà, por la adjudicación "irregular" del contrato de los Puntos Violeta para las fiestas del municipio en 2023 a su hermano.

El PP ha lamentado que el alcalde de Nules, David García, sigue sin constituir la comisión de investigación exigida por este partido el pasado 25 de mayo para esclarecer la contratación "irregular" de los Puntos Violeta en las fiestas de agosto de 2023. "Más de un mes y medio después seguimos sin respuesta alguna por parte del alcalde de Nules, al que nos dirigimos formalmente para adoptar medidas que garantizaran la transparencia, conocer la verdad de los hechos acontecidos", ha añadido.

Según los 'populares, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana tipificó y examinó la "gravedad" de los hechos y acreditó en su informe que el equipo de gobierno liderado por David García, en calidad de alcalde, "había dejado a un lado el interés general para actuar en beneficio propio". "Tal y como señaló la AVAF en su informe, el adjudicatario ha obtenido un beneficio económico neto indebido", han subrayado.

"No vamos a dejar de reclamar esta comisión porque creemos que es fundamental a la hora de esclarecer la gestión de quien preside el consistorio. El alcalde, si como dice no tiene nada que ocultar, debería constituir la comisión y ser transparente en un procedimiento absolutamente oscuro y manifiestamente irregular que se gestionó bajo su mandato", ha apuntado el PP.

La demanda se produce, según el partido, mientras Fiscalía, a la que acudió el PPCS tras negar el alcalde la información le pidió en pleno, ha abierto diligencias. "Es un trámite que camina en la línea de conocer, saber e informar a Nules sobre una contratación irregular que convirtió al pueblo en la víctima de una gestión al margen de la ley. Nules no tiene nada que ver con estos chanchullos", ha manifestado el portavoz del PP en Nules, Miguel Ángel Martínez Montés.

Por su parte, Vox Nules ha exigido nuevamente la dimisión "inmediata" de la concejala de Igualdad, Gemma Carratalà, y del alcalde, David García, "después de que la Fiscalía haya abierto diligencias para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de los Puntos Violeta de las fiestas de 2023 al hermano de la edil".

DIMENSIÓN "MÁS GRAVE"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Nules, Javier Prior, ha señalado que "los hechos adquieren ahora una dimensión todavía más grave". "Durante semanas el alcalde ha intentado minimizar este escándalo, negándose a asumir responsabilidades políticas y manteniendo a la concejala en su cargo. Hoy sabemos que la Fiscalía ha considerado que existen motivos suficientes para abrir una investigación". ha dicho.

Prior ha recordado que Vox fue el primer grupo municipal en exigir responsabilidades políticas cuando trascendió el informe de Antifraude y ha lamentado que "el equipo de gobierno haya optado por proteger a la concejala en lugar de proteger el buen nombre del Ayuntamiento de Nules".

"Cuando una institución como la Agencia Antifraude detecta irregularidades tan graves y ahora la Fiscalía abre diligencias, lo mínimo exigible en una democracia es apartarse del cargo mientras se esclarecen los hechos. Aferrarse al sillón solo deteriora aún más la confianza de los vecinos en sus instituciones", ha afirmado.

El portavoz de VOX también ha cargado contra el alcalde "por haber respaldado públicamente a la edil desde el primer momento". "David García ha sido corresponsable de esta situación. Ha preferido cerrar filas con su compañera antes que defender la transparencia y la ejemplaridad que deben presidir cualquier administración pública. Si mantiene a la concejala en el gobierno pese a esta investigación, estará avalando políticamente unas actuaciones que ya están siendo examinadas por la Fiscalía", ha añadido.