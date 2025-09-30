Florencio André presenta en València 'Casablanca', una fusión de indie rock, psicodelia y sonoridades étnicas

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico y compositor Florencio André presentará este viernes 3 en directo su esperado tercer EP, titulado 'Casablanca', en el Centro Excursionista de València a las 20 horas, en una velada íntima y emocional.

'Casablanca' representa un paso decisivo en la evolución artística de Florencio André. Grabado en Millenia Estudios y editado en València por Osadía Ediciones, este trabajo fusiona indie rock, psicodelia y sonoridades étnicas inspiradas en un reciente viaje del artista a Marruecos.

El resultado es una obra envolvente, de gran riqueza sonora y lírica, que simboliza un proceso de sanación personal y búsqueda cultural. El concierto de presentación ofrecerá al público una experiencia sensorial marcada por un recorrido sonoro lleno de matices.

La entrada tiene un precio de 7 euros en preventa. 'Casablanca' estará disponible desde ese mismo día en todas las plataformas digitales.