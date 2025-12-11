Floristas piden al Ayuntamiento que la reforma de la plaza no les quite espacio: "Generamos belleza y comercio"

Urbanismo inicia un proceso participativo de escucha activa sobre el anteproyecto de la plaza de L'Ajuntament - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las floristas de la plaza del Ayuntamiento de València han solicitado al ejecutivo municipal que la reforma de este enclave no les quite espacio, ya que están en contra de que sus puestos estén ubicados solo en un lateral como prevé el anteproyecto presentado. Además, piden más zonas de acceso para proveedores y autobuses y que se les "respete" en las 'mascletaes' de Fallas.

Así lo ha explicado Miguel Ángel Garrido, propietario de uno de los ocho puestos, en representación de todas las floristerías, tras mantener este jueves una reunión con el concejal de Urbanismo, Juan Giner, sobre el anteproyecto de reforma de la plaza. "Generamos belleza, comercio y empleo", ha manifestado el florista en declaraciones a Europa Press.

La reunión con estos comerciantes se enmarca en un proceso de escucha entre los sectores afectados por la reforma de la plaza, los arquitectos redactores del proyecto y el Ayuntamiento. El anteproyecto de remodelación, que fue presentado el pasado martes por la alcaldesa Mª José Catalá, plantea que los puestos de venta de flores estén en un lateral y que el área central donde se disparan las 'mascletaes' se transforme en una zona elíptica.

Por parte de los floristas, Miguel Ángel Garrido ha agradecido que el consistorio les haya recibido, pero ha mostrado la discrepancia de los propietarios de los ocho puestos al anteproyecto. Tras señalar que actualmente los puntos de venta de flores bordean el área central de la plaza, ha lamentado que el proyecto presentado les haría trabajar "como en una lata de sardinas".

Según ha explicado, desde el Ayuntamiento les han trasladado que están abiertos a estudiar "cómo" posicionarles en la reforma y cómo se podría "reorganizar el proyecto" para que los floristas no pierdan espacio. A su juicio, el gobierno municipal "tiene que entrar en razón porque aún falta tiempo para las obras".

"LAS FALLAS SON 19 DÍAS Y NOSOTROS ESTAMOS TODO EL AÑO"

Otras de sus peticiones son que los puestos no estén "apelotonados" y que "rodeen la plaza de forma estética", así como que se les "respete" en las 'mascletaes' como un "valor histórico de València". "Está claro que hay que dejar espacio a la 'mascletà', pero las Fallas son 19 días y nosotros vestimos la plaza todo el año", ha recalcado, además de destacar que los floristas también "auxilian a personas" ante cualquier incidente en la plaza.

En materia de movilidad, piden que se habilite un carril adicional de autobús para que las personas mayores puedan llegar con facilidad a comprar sus flores, así como facilitar el acceso de los vehículos de proveedores. "No se puede hacer una reforma de la plaza en la que la gente solo pueda ir en metro o caminando", ha señalado.

Miguel Ángel Garrido, cuarta generación de floristas, ha subrayado que los ocho propietarios quieren continuar con su trabajo en la plaza, aunque tres de los puestos están actualmente cerrados por diferentes motivos personales de sus responsables.

Y ha reivindicado: "La plaza del Ayuntamiento no es solo pólvora: es flores, luz y Sorolla. Tenemos que ocupar un espacio más amplio donde se nos respete y podamos ejercer nuestro derecho al comercio, seguir contratando personas para vender flores y creando belleza, pero no como en una lata de sardinas".

PRÓXIMAS REUNIONES

Desde el Ayuntamiento, en un comunicado, garantizan la intención del área de Urbanismo de escuchar a todos los colectivos y actores vinculados con la actividad y el día a día de la plaza. El proceso participativo de "escucha activa", que ha dado comienzo este jueves, tiene como objetivo "la búsqueda del consenso sobre el diseño final de la plaza".

Se prevén reuniones, tanto internas como externas, "con todos los protagonistas y agentes sociales de nuestra ciudad con representación y aportaciones en la plaza del Ayuntamiento", ha señalado el consistorio. Urbanismo ya ha planificado un calendario que incluye reuniones con Junta Central Fallera (JCF), vendedores de prensa, comerciantes del centro histórico, hostelería, hoteles con emplazamiento en la plaza, Hosbec, sector del taxi, PiroVal, y otros colectivos de la sociedad civil y de actividad económica que tengan relación directa con este ámbito.

De forma paralela, se iniciarán contactos con todos los servicios municipales para que hagan aportaciones en el ámbito de sus competencias y para la búsqueda de la integración en el proyecto de elementos del mobiliario como jardineras y farolas, árboles, cámaras o elementos de seguridad vial y protección civil.

"Fruto de toda esta planificación de reuniones de trabajo, pretendemos alcanzar el mayor consenso posible sobre el proyecto final de la plaza del Ayuntamiento --subraya el concejal de Urbanismo--. Con todo ello vamos a trabajar intensamente para que este enclave histórico y neurálgico de la ciudad cuente con un diseño que responda a las expectativas y necesidades de la mayor parte de la ciudadanía".