Las Fogueres de 2026 serán las más cálidas desde que hay registros: "Parecía difícil, pero ha pasado"

Mascletà de las Fogueres de Sant Joan de Alicante - ROBERTO PLAZA/EUROPA PRESS

ALICANTE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fogueres de Sant Joan de 2026 serán las más cálidas desde que hay registros, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que se han registrado temperaturas "altísimas" en la ciudad de Alicante tanto de día como por la noche.

"Parecía difícil que después de que el año pasado se registrara la temperatura media más alta de las fiestas de las Hogueras de Alicante, un año después se superara ese registro. Pues ha pasado", señala Aemet en sus cuentas en redes sociales.

De hecho, la temperatura mínima en la noche de San Juan en los observatorios de las capitales ha sido de 22,8º en València, 22,2º en Castelló de la Plana y 21,6º en Alicante.

Concretamente, en València ha sido la segunda noche de San Juan más cálida, detrás de la de 2003; en Castelló de la Plana, la cuarta; y en Alicante, la novena.

Para Aemet, "ya no sorprende" que en la serie de las 10 noches de San Juan más cálidas todas sean del siglo XXI, salvo la de 1982, que es la decena en Alicante.