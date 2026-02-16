[fók], el espectáculo con sello valenciano que llamará a disfrutar de las Fallas 2026 en la Crida

Presentación de [fók], el espectáculo de la Crida de las Fallas 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo [fók], creado para la Crida 2026 y con sello totalmente valenciano, llamará el domingo en València a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que se ofrecerá en algunos momentos una experiencia inmersiva y a cargo de Caballer FX Global Foc, música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero, coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

Con el fuego como protagonista, este montaje aspira a ser un "gran preludio" a los discursos que ofrecerán las Falleras Mayores de la capital valenciana 2026, Carmen Prades y Marta Mercader. "Hemos preparado un espectáculo que creo que gustará mucho y que nos llevará directamente a lo importante de la Crida, los discursos de nuestras Falleras Mayores", ha asegurado el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) de Valencia, Santiago Ballester.

El edil ha presentado [fók] este lunes durante una rueda de prensa ofrecida en las Torres de Serranos, el escenario en el que se desarrolla cada años la Crida. Sin dar detalles concretos para no desvelar el contenido del acto, Ballester ha indicado que se mantendrá "la misma línea de trabajo" seguida en el evento del año pasado, pero ha remarcado que habrá "muchas novedades".

En esta línea, ha avanzado que la pirotecnia jugará "una parte importantísima dentro del espectáculo" y ha detallado que la gente que esté viendo la Crida desde el puente "estará como en una 'mascletà', como en un castillo de fuegos artificiales, de forma inmersiva, participando". "Será una imagen nueva que regalar a València y la mundo entero", ha dicho Santiago Ballester, que ha concretado que parte del material pirotécnico se disparará desde el propio Puente de Serranos y el resto, desde puntos habituales como la parte trasera de las torres al finalizar.

El concejal y presidente de la JCF ha destacado, asimismo, que de la mano de María José Lora Zamorano, responsable de la pirotecnia Caballer FX Global Foc, será una mujer la que "por primera vez" dispare los fuegos artificiales de la Crida de las Fallas de València. El edil, que ha recordado que esta profesional pertenece a una gran saga de pirotécnicos desde hace cinco generaciones, ha señalado que su abuela, Josefina Caballer, fue en 1954 la primera mujer en disparar una Nit del Foc en la capital valenciana.

María José Lora Zamorano y su hijo, Diego Pérez de Lucía Lora, que han asistido a la presentación, han afirmado que ofrecerán un montaje "visual" y de "efecto" confeccionado con material "cien por cien valenciano" y "fabricado en las instalaciones de la empresa, en Vilamarxant (Valencia)". Asimismo, han comentado que la parte pirotécnica de la Crida estará presente "en todo el espectáculo" preparado para esta cita. "Estará todo relacionado con la atmósfera que se va a vivir y con el fuego", han aseverado.

Con [fók] se crea todo desde el inicio, han añadido desde el Ayuntamiento, a la vez que han indicado que esta propuesta ofrecerá "un lienzo en blanco donde empezar a crear una experiencia colectiva" que dará paso a las palabras de Carmen Prades y Marta Mercader para invitar a disfrutar de las Fallas 2026 tras recibir las llaves de la ciudad de manos de su alcaldesa, María José Catalá.

SEIS PANTALLAS GIGANTES

Ballester ha adelantado también que para asegurar que [fók] llega a todo el público congregado en los alrededores de las Torres de Serranos se instalarán seis pantallas gigantes con sus correspondientes torres de sonido: dos próximas a este monumento; otras dos más alejadas, hacia Na Jornada y hacia la Delegación del Gobierno; otra al otro lado del puente, en el entorno de la iglesia de Santa Mónica, y otra en la plaza de la Crida.

Igualmente, el concejal ha resaltado que quienes vean el espectáculo desde sus casas podrán seguir todos los detalles a través del "dispositivo, muy importante", de retransmisión preparado. "El año pasado se viralizó la Crida. Este año, pretendemos guardar el mismo formato, con nuevos golpes de efecto y con todo preparado con mucho sentimiento", ha expuesto.

Álvaro Cuenca, desde su "gran experiencia escénica, teatral y televisiva", llevará hasta las Torres de Serranos "una propuesta contemporánea de gran belleza visual". Su montaje incluye la actuación de Hugo, un joven de 11 años alumno del Conservatorio de Riba-roja (Valencia), que contará "una historia muy bonita reflejo y en línea con todo el espectáculo" previsto, ha comentado Cuenca. Asimismo, ha comentado que su propuesta podrá "llegar a todo el mundo".

La cantante Lorena Calero regresará a la Crida tras haber interpretado en ella el pasado año una versión de 'Xiqueta meua'. En esta ocasión cantará de nuevo para hacer "vibrar con su voz y emoción" a todos los asistentes. Calero contará con una coral de cuatro voces mixtas adultas de la escuela Enclave. Ballester ha avanzado que la cantante estará situado "en un sitio preferente, muy cerca del público" y "a los pies de las Torres".

El maestro Kike Soriano ha sido el encargado de la composición y los arreglos. El consistorio ha apuntado que Soriano "es una pieza clave de [fók], ya que con su talento, rendirá homenaje a los maestros valencianos". "Todo lo que sonará lleva sello valenciano", ha remarcado Ballester.

El espectáculo cuenta también con la labor del diseñador Betto García, que "ha teñido con su universo y su imaginación todo el espectáculo" de la Crida 2026, "con una sinergia creativa muy interesante y muy prometedora". "Va a sorprender. Se ha trabajado con una inspiración que sigue toda la línea del espectáculo", ha dicho García.

La narración del espectáculo correrá a cargo de Sergi Olcina, el periodista de À Punt Ràdio que desde hace años también pone voz a las exaltaciones de las falleras mayores. Además, la Banda Sinfónica Municipal amenizará los minutos previos al inicio del espectáculo e interpretará en directo los himnos oficiales para finalizar protocolariamente la Crida.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Preguntado por el dispositivo de seguridad para este acto, Ballester ha indicado que se mantendrá el mismo que los dos últimos años, "sobre todo el del años pasado que dio muy buen resultado". En cuanto a los accesos, ha apuntado que serán los mismos. "No queremos hacer un gran cambio de configuración para el acceso de la gente, que ya tiene mentalizados muchos recorridos" desde los que entra, ha agregado.