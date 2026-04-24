Fons Valencià per la Solidaritat impulsa un "turismo responsable" para el desarrollo del Pueblo Cañari (Ecuador)

Proyecto Fons Valencià - FONS VALENCIÀ

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fons Valencià per la Solidaritat, con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), está llevando a cabo un proyecto de cooperación internacional en el ámbito turístico para "aprovechar las fortalezas y oportunidades" turísticas de la Mancomunidad del Pueblo Cañari de Ecuador.

Esta mancomunidad está conformada por las localidades ecuatorianas de Biblián, Cañar, Suscal y El Tambo, y está situada en la Provincia de Cañar, emplazada en la Región de la Sierra, según ha informado la entidad en un comunicado.

Con esta iniciativa, denominada 'Fortalecimiento estratégico del turismo del Corredor Turístico del Pueblo Cañari: un enfoque sostenible y asociativo', se pretende fomentar la autonomía socioeconómica de los y las habitantes de las localidades de la zona mancomunada y, por lo tanto, "mejorar sus condiciones de vida y su bienestar".

Además, se contribuye a la conservación de los entornos naturales, patrimoniales y culturales del territorio. El origen del proyecto en la Mancomunidad del pueblo cañari de Ecuador nace de las limitaciones derivadas por cuestiones de inestabilidad institucional, técnica y económica, de infraestructuras y de integración de los agentes turísticos claves para posicionar el territorio como destino turístico y, por lo tanto, para fomentar este sector como potencial socioeconómico de las cuatro localidades que conforman el espacio mancomunado.

Estos retos han sido considerados por el Fons Valencià a causa de la riqueza natural, patrimonial y cultural de los territorios, así como por las capacidades del personal técnico y por las alianzas estratégicas de la mancomunidad con varias entidades gubernamentales y académicas, lo cual proporciona una base sólida para la implementación de una iniciativa que potencie y fortalezca el desarrollo turístico de manera sostenible.

GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE

En concreto, el proyecto tiene como objetivo consolidar un modelo de gestión turística sostenible, asociativo y articulado, que potencia el desarrollo socioeconómico local y la puesta en valor del patrimonio cultural del territorio cañari.

En cuanto a las acciones que vertebran este proyecto, estas se centran en cuatro ejes. En primer lugar, fortalecer la promoción y comercialización del Corredor Turístico del Pueblo Cañari mediante estrategias de marketing, de agendas culturales anuales y puntos de información turísticos accesibles e innovadores, como también mejorar la infraestructura y señalización turística del Corredor, al asegurar su mantenimiento y gestión sostenible con la participación de los gobiernos locales mancomunados y del sector privado.

RESGUARDAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Por otro lado, se pretende diseñar e implementar un sistema integral de monitorización turística y de gestión de información, que permita la toma de decisiones estratégicas y la formulación de normativas que resguarden el patrimonio natural y cultural y promuevan un turismo sostenible, a la vez que fomentar el asociacionismo del sector turístico mediante la conformación de una organización representativa, así como el fortalecimiento técnico, operativo y de promoción del mismo sector.

Entre los principales avances conseguidos destaca la conformación del Comité Turístico del Pueblo Cañari, integrado por aproximadamente 27 actores del sector turístico privado, quienes trabajan de manera coordinada para fortalecer la gobernanza del sector y mejorar la calidad de los servicios turísticos.

Asimismo, se ha conseguido el posicionamiento de la marca del Corredor Turístico del Pueblo Cañari, como una estrategia clave para promover el destino a escala nacional e internacional, al resaltar su identidad cultural, riqueza natural y diversidad de experiencias.

Otro de los ejes fundamentales del proyecto ha sido el fortalecimiento de acontecimientos culturales y festividades tradicionales (raymis), que promueven la puesta en valor de expresiones ancestrales que forman parte de la identidad del territorio, como por ejemplo el Pawkar Raymi, Inti Raymi, Killa Raymi y el Kapak Raymi. Estas celebraciones no solo reafirman la cultura viva del pueblo cañari, sino que también dinamizan la actividad turística local.

En el ámbito técnico, se ha avanzado en la implementación del Observatorio Turístico, una herramienta clave que permite monitorizar y recopilar datos sobre el flujo de visitantes en los principales destinos del territorio, lo que facilita la toma de decisiones informadas para el desarrollo del sector.

De igual manera, se está promoviendo la creación y actualización de ordenanzas turísticas, orientadas a regular y fortalecer la actividad en los municipios mancomunados, que garantizan estándares de calidad y sostenibilidad. Como parte de las acciones para mejorar la atención a la persona visitando, también se trabaja en la implementación y reacondicionamiento de Oficinas de Información Turística, con el objetivo de distribuir y dinamizar la actividad turística en las cuatro localidades que integran la Mancomunidad.

Como últimas actuaciones del proyecto, se prevé la ejecución de nuevas acciones estratégicas, entre ellas programas de formación dirigidos al sector turístico, enfocados en el fortalecimiento de capacidades y mejora de la calidad del servicio.

TURISMO DE AVENTURA

En esta línea, se impulsará la promoción de iniciativas de turismo de aventura, lo que diversificará la oferta del territorio. Adicionalmente, se contempla la realización de un viaje de familiarización y un viaje de prensa con el propósito de posicionar el destino a través de operadores turísticos, medios de comunicación y personas creadoras de contenido, que amplían su visibilidad en mercados nacionales e internacionales.

Además, en noviembre de 2025, la integrante de la Junta Ejecutiva del Fons, vicepresidenta de la Mancomunitat La Ribera Alta y alcaldesa de Corbera (Valencia), Mentxu Balaguer, ; el presidente de la Mancomunitat La Costera-La Canal y alcalde de Cerdà (Valencia), José Luis Gijón, y el gerente del Fons, Esteve Ordiñana, realizaron una pasantía de trabajo en la Mancomunidad del Pueblo Cañari, donde hicieron seguimiento del proyecto, reforzaron alianzas institucionales y compartieron aprendizajes en materia de turismo mancomunado.