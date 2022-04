Ford Almussafes firma su convenio colectivo hasta 2026, que incluye las medidas del Acuerdo de Electrificación

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa y la dirección de Ford Almussafes han firmado este miércoles su XVIII Convenio Colectivo vigente hasta 2026, en el que se incorporan las medidas salariales y de flexibilidad contempladas en el Acuerdo de Electrificación que alcanzó el sindicato mayoritario, UGT, con la dirección europea de la compañía, según han explicado fuentes sindicales.

A las 11 horas de este miércoles se ha celebrado una nueva reunión de la comisión negociadora, cuyo único punto en el orden del día era la aprobación del convenio que incorpora los ajustes del plan --acordado por UGT en Colonia el 27 de enero-- con el que Almussafes aspira a fabricar, a partir de 2025, los dos modelos eléctricos de la firma en Europa y asegurar así para los próximos años una carga de trabajo que se disputa con la planta de Saarlouis (Alemania).

En Almussafes esperan la decisión que debe tomar la dirección de Ford en junio sobre cuál de las dos fábricas producirá los modelos. En principio, solo habrá coches para una de las dos fábricas, según explican los sindicatos.

El acuerdo de electrificación, condicionado a que Ford asigne en junio la plataforma eléctrica, se compone de medidas de flexibilidad, estas a partir de 2025, y una "contención salarial" a cinco años que incluye "aumentos salariales todos los años", aunque desvincula estos del IPC y no son consolidables en tablas.

El convenio, cuyo firma coincide con el cobro de la primera paga por la electrificación, ha salido adelante con el apoyo del sindicato mayoritario y el rechazo de CCOO, CGT y STM. Incluye las medidas que regirán las relaciones laborales de Ford en los próximos cinco años y deben posibilitar la adjudicación.

También se han votado los acuerdos independientes sobre el plan de igualdad, medidas de teletrabajo y de flexibilidad de la jornada, también solo ratificados por UGT, han explicado fuentes de este sindicato.

LAS MEDIDAS

El Acuerdo de Electrificación que alcanzó UGT con la dirección europea está condicionado a la adjudicación de la plataforma eléctrica y, según detalló el sindicato mayoritario, se compone de medidas de "contención salarial" y de flexibilidad.

En cuanto al primer punto, se trata de una "contención salarial" a cinco años que incluye "aumentos salariales todos los años", pero desvincula estos del IPC y no serían consolidables en tablas para toda la plantilla. Prevé incrementos de mil euros para 2022 --cobrado ya--, 1.500 para 2023, 2.000 para 2024 y 2.500 para 2025. Sumarían en total 7.000 euros hasta 2025, tras lo que en 2026 se retomaría la senda de recuperar el IPC con un aumento del 1,6%.

De no adjudicarse los modelos eléctricos, el acuerdo no tendría validez y quedaría reducido a un año en el que los salarios tendrían que aumentar un 1% por encima del IPC, con carácter retroactivo y con validez solo para 2022.

Las medidas de flexibilidad, por su parte, entrarían en vigor a partir de 2025. En concreto, la jornada diaria se incrementaría en 15 minutos por turno, mientras los días de jornada industrial se podrían trabajar sin coste adicional "siempre y cuando no haya que recurrir a un ERTE".

Si estas dos medidas no fueran suficientes para atender la demanda, se podrían programar a partir de 2025 hasta ocho sábados laborables por trabajador, con jornada de descanso a cambio y un plus de flexibilidad a partir de 72 euros. Si no fuera suficiente, se podrían realizar adicionalmente hasta diez sábados en horas extra por cada trabajador

Para eso se introduce una novedad: el turno de noche flexible, que se podría activar siempre con personal de contratación de Ford durante un mínimo de cuatro horas garantizadas al día con posibilidad de ampliarlas si fuera necesario. "Si todas estas medidas se quedasen cortas", el acuerdo contempla la recuperación del turno de noche completo.

IMPUGNACIÓN Y CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

El 74,95% de la plantilla de Ford Almussafes votó a favor del acuerdo que hora se incorpora al convenio, en una consulta realizada por UGT, pero el sindicato STM ha impugnado judicialmente el acta del Comité de Empresa que aprobó el acuerdo pasado 14 de febrero el acuerdo, ya que considera que la votación se hizo "con falta de transparencia", y pide que se repita. Según informan fuentes sindicales, a la impugnación de STM se han sumado también CCOO y CGT durante un acto de mediación

Así, durante las negociaciones del convenio, STM ha insistido en que "los acuerdos que se tomen en estas negociaciones están supeditados a la sentencia de un juzgado".

El sindicato STM cree que el XVIII Convenio Colectivo es el "peor de la historia" de Ford Almussafes porque "consagra la posible obligación de venir a trabajar más del 40% de sábados del año,de trabajar más tiempo por el mismo dinero, de tener congelado los salarios durante cuatro años en unos tiempos de IPC desbordados, no vistos desde hace casi cuatro décadas, intentando compensar con unas cantidades irrisorias no consolidables, la merma económica" que van a sufrir los trabajadores.

Asimismo, CCOO ha criticado que se haya hecho "caso omiso" a las propuestas que ha presentado en los planes de teletrabajo, de flexibilidad y de igualdad para "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores". "Estos acuerdos han sido firmados por el sindicato que la empresa utiliza para formalizar y legalizar todo lo que necesita. Un sindicato que firma todo lo que le ponen encima de la mesa sin proponer ningún tipo de mejoras para los trabajadores", ha reprochado.

En cuanto a CGT, no pueden "entender que se pueda firmar el peor convenio de la historia de la factoría", porque "puede que los trabajadores pierdan en los próximos cuatro años un 15% de poder adquisitivo" de acuerdo a la senda del IPC, han lamentado fuentes de este sindicato, que también añaden que, si la electrificación supondrá "un 30% menos de mano de obra necesaria según la empresa", es "incomprensible" que se aumente en 15 minutos la jornada laboral.

INCENDIO Y PARADA DE PRODUCCIÓN

Por otro lado, la jornada de este miércoles ha arrancado con un incendio de madrugada en la cabina ceras de la planta de pinturas. Asimismo, a las 10 horas se ha convocado de urgencia la comisión de seguimiento del ERTE vigente hasta junio en la factoría valenciana por la inestabilidad del suministro.

Durante la reunión, a la que ha acudido solo la representación social de UGT, la dirección ha comunicado a los sindicatos que esta misma tarde pararía la producción en turno de tarde en todos los sistemas.

STM ha criticado que se informe de la parada a los trabajadores "a tan solo 3 horas y 29 minutos" de su turno. Ha recordado "aquellos tiempos en los que, cuando ocurría una situación inesperada, calamitosa para la producción, se solucionaba con un paro técnico, donde el trabajador no sufría merma económica y se le avisaba de que se quedara en casa". "Sin embargo, ahora, los hombros de la plantilla han de soportarlo", ha criticado.