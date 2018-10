Ford Almussafes parará la segunda semana de octubre al fijar dos días de distribución irregular sumados a los festivos

Publicado 26/09/2018 19:47:02 CET

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La planta de Ford en Almussafes (Valencia) se mantendrá sin actividad durante la segunda semana de octubre al fijar la dirección dos días de distribución irregular de jornada --el miércoles 10 y el jueves 11--, sumados a los festivos del 9 d'Octubre y el nacional del 12 y a otro anterior acumulado para el lunes 8, según ha comunicado la dirección a los representantes sindicales este miércoles.

La semana de paro se produce en coincidencia con una reunión convocada para el martes 9, Día de la Comunitat, en Colonia (Alemania), por Ford Europa para presentar el plan de negocio a los comités de empresa. Una cita que "alberga determinadas incertidumbres y dudas", ha manifestado a Europa Press el representante de UGT, sindicato mayoritario en la planta de Almussafes, Carlos Fabuel.

Sobre la decisión de decretar en octubre dos días de distribución irregular, el portavoz sindical ha lamentado que "no ha sido posible un acuerdo con la dirección y que los declarara flexibles y de vacaciones", por lo que los tendrán que recuperar los trabajadores.

Se trata de algo que ha recordado que pactaron "hace diez años" en el convenio, pero "como hay una ley que va por encima y la empresa entiende que lo puede aplicar, ha dicho que parará a condición de recuperarlo cuando lo necesite". "Al final, lo que pretende (Ford) es aplicar una bolsa de horas a su uso y disfrute", ha criticado Fabuel, para quien "no es el mejor camino".

"UN 'POR SI ACASO'"

Al respecto, el representante de UGT ha aludido a que "no hay argumentos de peso" que justifiquen la decisión: "no hay problemas de empleo ni una situación ajena de que no llegan piezas o se puede perder producción o ventas". Lo ha descrito como "querer aplicar un 'por si acaso'" y ha reiterado que "para eso ya está el mecanismo de los días flexibles".

Ha insistido así en que la medida decretada por la dirección de Ford Almussafes "no es un argumento serio, sino aplicar una posibilidad que le da la ley con un año de margen". "¿Para eso qué vamos a acordar?", ha enfatizado.