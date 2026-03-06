Forinvest 2026 analizará desde el martes el nuevo escenario global marcado por la geoestrategia, IA e inversión

Forinvest - ALBERTO SAIZ

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Forinvest 2026 reunirá la semana que viene, a partir del martes en València, a líderes empresariales, expertos en inversión, responsables institucionales y referentes del ámbito tecnológico para analizar los grandes desafíos que marcarán la economía en los próximos años.

Durante dos jornadas, Forinvest abordará cuestiones clave como el impacto de los cambios geoestratégicos en el orden económico internacional, la transformación digital, la inteligencia artificial, la evolución de los mercados financieros o la inversión en economía real, según ha explicado el certamen en un comunicado.

El programa contará con la participación de algunas de las voces más influyentes del panorama empresarial, tecnológico y económico. Figuras como el expresidente del Gobierno José María Aznar, el emprendedor internacional Iñaki Berenguer, el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, el chef y empresario Joan Roca y el campeón del mundo y CEO del Team Aspar Jorge Martínez Aspar.

También están en cartel el responsable de transformación digital de Google, Mariano Salas; el vicepresidente del Govern Balear, Antoni Costa; la presidenta de Analistas Financieros, Lola Solana; el vicepresidente de IBM España, Fernando Suárez, o la experta en tecnología y Premio Nacional de Management Silvia Leal.

Estos ponentes compartirán su visión sobre algunos de los grandes retos de nuestro tiempo: desde la inteligencia artificial y la transformación digital hasta la inversión, el talento, el liderazgo o la evolución del orden económico global.

LA NOCHE DE LAS FINANZAS ABRIRÁ EL PROGRAMA

La edición de 2026 tendrá su antesala el próximo martes 10 de marzo por la noche con La Noche de las Finanzas de Forinvest, uno de los actos más emblemáticos del certamen.

La velada incluirá la entrega de los Premios Forinvest, que reconocen la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo empresarial, así como la ponencia magistral del emprendedor internacional Iñaki Berenguer, centrada en los avances tecnológicos vinculados a la longevidad, la salud y el bienestar. La jornada concluirá con un cóctel-networking que reunirá a representantes del mundo financiero, empresarial e institucional.

UN PROGRAMA ESTRUCTURADO EN FOROS ESPECIALIZADOS

A partir del día siguiente, el programa de Forinvest 2026 se articulará en torno a diferentes foros que permitirán abordar los grandes retos económicos desde perspectivas complementarias. Entre ellos destacan el Foro del Seguro, el Rankia Investment Forum, el Rankia Finance Forum o el Foro de Fiscalidad, además de diferentes actividades paralelas impulsadas por entidades profesionales como el Colegio de Agentes Comerciales.

El eje central será el Business & Innovation Forum, dedicado a analizar las grandes tendencias que están transformando el mundo empresarial, desde la digitalización y la inteligencia artificial hasta los nuevos modelos de innovación, crecimiento y liderazgo.

Como una de las principales novedades de esta edición, Forinvest incorporará también Industry Talks, un nuevo foro sectorial que conectará inversión, tecnología y empresa y que acercará al debate económico experiencias empresariales y oportunidades de negocio en sectores estratégicos.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y NETWORKING

Entre los momentos destacados figuran los Networking Lunch que se celebrarán al mediodía. El miércoles tendrá lugar un diálogo institucional entre el vicepresidente del Govern Balear Antoni Costa y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, en torno a los retos económicos y de innovación compartidos por los territorios del arco mediterráneo.

El jueves, el protagonista será el vicepresidente de IBM España, Fernando Suárez, que analizará cómo las empresas pueden afrontar los grandes desafíos tecnológicos actuales.

GESTORAS E INVERSORES QUE MUEVEN BILLONES EN ACTIVOS

De manera destacada, Forinvest reunirá también a algunas de las principales gestoras e inversores institucionales del mercado. Entre ellos destacan Santander Asset Management, con más de 250.000 millones de euros gestionados; Amundi -grupo en el que se integra Sabadell Asset Management-, primer gestor europeo con más de 2,38 billones de euros; o VidaCaixa, con más de 138.000 millones bajo gestión.

A ellos se sumarán entidades como Ibercaja Gestión, Bolsas y Mercados Españoles, Cobas Asset Management o la gestora internacional Creadev, impulsada por la familia propietaria de grupos como Decathlon o Leroy Merlin, configurando un encuentro con una notable presencia de grandes actores de la inversión internacional.

CLAUSURA SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Forinvest 2026 concluirá el jueves por la tarde con la ponencia de Silvia Leal, asesora de la Unión Europea en cuestiones tecnológicas y Premio Nacional de Management. Su intervención ofrecerá una mirada estratégica y divulgativa sobre el impacto y las oportunidades de la inteligencia artificial en empresas, organizaciones y sociedad.