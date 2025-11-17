El Foro Espacio Séneca de Alicante vuelve con el 'influencer' Enrique Bernabeu

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Espacio Séneca de Alicante vuelve con el 'influencer' con diversidad funcional Enrique Bernabeu este martes a las 19.00 horas bajo el título 'La voz de la diferencia'.

En este encuentro abierto al público, el creador de contenido y artista musical explicará su experiencia en las redes sociales con el humor y la música "como vehículo para visibilizar la discapacidad".

El evento, que será con entrada libre hasta completar aforo en Espacio Séneca, estará moderado por el periodista Daniel Terol, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Conocido por visibilizar la diversidad funcional y cuestionar prejuicios sociales, Bernabéu también ha desarrollado una carrera artística con canciones como 'Así me muevo yo', 'Roto de dolor' y otros temas con los que reafirma su "mensaje de autenticidad y resiliencia".

Bajo el título 'Enrique Bernabéu: la voz de la diferencia', el evento abordará temas como la inclusión, la diversidad o el poder del humor y de la música como herramientas de cambio social, ofreciendo al público "la oportunidad de conocer de cerca la trayectoria de uno de los creadores con más identidad del panorama sociodigital en la actualidad".