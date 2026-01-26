El Fòrum Jaume I 2038 celebra la declaración de 2026 como Año Jaume I y se ofrece a colaborar con la Generalitat

Archivo - Imagen de la estatua del Rey Jaume I en València - JORGE GIL-EUROPA PRESS - Archivo

El Fòrum Jaume I 2038 celebra la decisión del Consell de declarar 2026 como año de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I, fundador del Reino de València, y manifiesta su plena disposición a colaborar en los actos de divulgación, reflexión y participación que se impulsen con motivo de esta efeméride histórica.

El Consell ha acordado declarar 2026 como el año de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I con un amplio programa conmemorativo cultural y educativo con el objetivo de "poner en valor la figura del rey Jaume I y su legado histórico, especialmente la creación del Reino de Valencia y el establecimiento de unas bases de autogobierno que han marcado de manera decisiva la identidad institucional, cultural y social de nuestra tierra", según ha informado la Generalitat en un comunicado. La declaración institucional aprobada por el Consell respalda una conmemoración que el Fòrum Jaume I 2038 viene impulsando desde su constitución, con el objetivo de poner en valor la figura de Jaume I y su legado político, jurídico e institucional, clave en la configuración histórica del pueblo valenciano, según ha destacado en un comunicado.

El monarca, fallecido el 27 de julio de 1276, protagonizó una etapa decisiva de expansión de la Corona de Aragón y fue el artífice de la creación del Reino de València tras la conquista de la ciudad en 1238, así como de la promulgación de los Fueros de València, base del autogobierno valenciano.

El Fòrum Jaume I 2038 nació en abril de 2025 como una iniciativa cívica, cultural e institucional con vocación vertebradora, concebida precisamente para preparar y acompañar la conmemoración de 2026 desde una perspectiva plural, participativa y de largo recorrido.

A lo largo de los próximos meses y durante todo el año, la entidad aspira a desarrollar un amplio calendario de actividades académicas, culturales, institucionales y sociales en València, Castelló y Alacant, en diálogo con las instituciones públicas y la sociedad civil.

HISTORIA FUNDACIONAL

La presidenta del Fòrum, Susi Boix, ha valorado "positivamente" el respaldo institucional del Consell y ha señalado que la declaración refuerza una reivindicación compartida por amplios sectores de la sociedad valenciana: "reconocer nuestra historia fundacional como base para construir futuro".

Boix ha subrayado que "no se trata de una mirada nostálgica, sino de una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre nuestras instituciones, nuestra identidad y nuestro autogobierno en clave contemporánea".

Asimismo ha destacado la importancia de que esta conmemoración sea abierta, inclusiva y transversal, fomentando la participación de entidades culturales, académicas, educativas y sociales, así como del conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, el Fòrum se ofrece como espacio de encuentro y coordinación para contribuir a que aniversario tenga un impacto real en el conocimiento, la cohesión y la conciencia colectiva del pueblo valenciano