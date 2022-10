La fotógrafa Carole Bellaïche: "Busco a la persona, no al personaje, y eso es lo que muestro"

Su exposición 'Retratos de cine', la primera en España, se prorroga en la Galería del Tossal hasta el próximo 13 de noviembre

La fotógrafa Carole Bellaïche, que exhibe dentro de la programación de la Mostra de València la exposición 'Retratos de cine', con algunos de los rostros más conocidos de la gran pantalla, asegura que en sus imágenes busca "a la persona, no al personaje". "Y eso es lo que muestro".

La autora ha visita la selección, que se encuentra en la Galería del Tossal de la capital y que se ha prorrogado hasta el próximo 13 de noviembre.

La exposición, la primera en España de la fotógrafa francesa, permite realizar un recorrido por nombres tan populares como Catherine Deneuve, Isabella Rossellini, Ornella Muti, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Maria de Medeiros o Emmanuelle Béart, así como de directores de la talla de François Truffaut, Marco Ferreri, Theo Angelopoulos, Agnès Varda, Amos Gitai, Abbas Kiarostami, Claire Denis y Pedro Almodóvar.

"Mis retratos son el inicio de una película, en ellos cuento muchas cosas", explica Bellaïche, quien atesora cuatro décadas de trayectoria, parte de ella trabajando para la revista 'Cahiers du Cinéma' y otros medios cubriendo los principales festivales de cine.

En la exposición en València, reúne medio centenar de fotografías de directores, actrices y actores del Mediterráneo realizadas en distintas épocas en las que ella misma se ha involucrado.

Sus retratos van más allá de una simple imagen, captan la esencia de grandes figuras del séptimo arte. "Busco a la persona, no al personaje, y quiero pensar que eso es precisamente lo que muestro", cuenta. "Siempre he pretendido resaltar la belleza y el glamour de las actrices a las que he retratado". Las fotografías son el resultado de sesiones muy íntimas que pueden llegar a durar horas y hasta días, aunque, matiza, "la foto existe realmente después, en la selección, cuando las miro y digo: 'ésta es'".

Carole Bellaïche (París, 1964) se inició en la fotografía en 1978 tras conocer a la fotógrafa de moda Dominique Issermann, y con solo 16 años inauguró su primera exposición personal en el centro cultural de Aubenas. En 1989 debutó en París y comenzó una fructífera colaboración con la revista especializada Cahiers du Cinéma.

Recuerda esta época con mucho cariño porque le propició momentos muy interesantes, especialmente con cineastas: "Encontré una complicidad muy fuerte con ellos y me emociona especialmente cuando se entregan porque estamos en el mismo lado, ellos están acostumbrados a estar detrás de la cámara, como yo".

Una selección de su trabajo para la prestigiosa publicación fue la base de su siguiente exposición, en 1994: Cahiers et Légendes du Cinéma. Posteriormente, Bellaïche se incorporó a la agencia de prensa Sygma y H&K trabajando para diferentes medios y empresas publicitarias, y en 2002 reunió sus retratos de mujeres para Portraits, una exposición en los Archives Nationales.

LUZ NATURAL

"Comencé a hacer fotos con 13 años y siempre con luz natural, que es inimitable. Conocí a las primeras actrices cuando tenía 16 años y descubrí que podía encontrar en ellas una amistad. Me divertía, nos divertíamos", continúa.

Una de las primeras fue Émanuelle Béart, con quien estableció una conexión casi mágica y quien se convirtió en una gran amiga. Después, mujeres como Juliette Binoche, Fanny Ardant, Catherine Deneuve o Isabelle Huppert, con quien conectó enseguida y entendió que comenzaba una gran relación, que, de hecho, duró 25 años.

En 2007, el Museo del Cine de Turín acogió 140 de sus retratos de cine y en 2013 debutó como cineasta con el cortometraje 'Tatiana mon amor', protagonizado por Fanny Ardant. Entre sus libros destacan Entre jeunes filles (2018), que dio lugar a una exposición en la galería Sitdown de París, o Isabelle Huppert (2019), un volumen monográfico dedicado a la actriz. En 2021 publicó 25 Bd Beaumarchais.